Santa Cruz de Tenerife se une a la conmemoración del Día de los Museos 2026

Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos (DIM), que tiene lugar cada 18 de mayo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso pedagógico permanente dirigido a los centros educativos, en consonancia con el currículo escolar y con el desarrollo de las competencias clave en las distintas materias, para acercar al alumnado el Museo de Bellas Artes, el primer museo creado en el Archipiélago. La iniciativa se enmarca en la programación diseñada con motivo del DIM, que este año se celebra con el lema Museos uniendo un mundo dividido.
El proyecto educativo, concebido como un recurso permanente, ha sido elaborado por Alejandra Arbizu, experta en didáctica, y plantea el museo como un espacio de aprendizaje activo, diálogo y reflexión, complementario al aula. La iniciativa pone en valor la importante colección del Museo de Bellas Artes, que abarca desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX, incluyendo obras de artistas canarios como Juan de Miranda y fondos de gran relevancia.
Así lo expusieron este jueves Alejandra Arbizu; el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, quienes detallaron que el recurso pedagógico se estructura en seis itinerarios didácticos, adaptados a Primaria y Secundaria, y alineados con el currículo escolar y el desarrollo de competencias clave de las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Geografía e Historia, Educación Artística, Lengua y Literatura, y Valores y Filosofía.
En paralelo a la presentación de la herramienta didáctica, se detalló la agenda conmemorativa que se va a desarrollar este fin de semana previo al 18 de mayo, cuando el horario del museo se amplía y será de 10.00 a 20.00 horas. De igual modo, se desarrollarán visitas guiadas y actividades familiares en torno a la exposición temporal Tanja Tamvelius. Cartografías de la memoria y del color (1914/1918-1969). Las visitas tendrán lugar mañana sábado, a las 12.00 horas, a cargo de Yolanda Peralta, y el domingo, en idéntico horario, por Katarzyna Zych. Ambas son las comisarias de la muestra.
El museo acogerá de igual modo el taller familiar Tanja, una artista entre mundos, dirigido a niñas y niños a partir de seis años acompañados de sus familias. La actividad combina una visita dinamizada con la creación de un mural colectivo de estampación, simbolizando el arte como herramienta de conexión entre personas, culturas y experiencias. Habrá dos sesiones los días 16 y 17 de mayo, de 10.30 a 12.00 y de 17.00 a 18.30 horas. Este taller familiar será gratuito, con aforo limitado y previa inscripción en el correo electrónico lazylabcreations@gmail.com o llamando al teléfono 922 609 446.
“Los museos desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más cohesionada, abierta y respetuosa con la diversidad. Esta programación especial refleja el compromiso de la ciudad con la cultura como herramienta de unión y entendimiento”, aseveró José Manuel Bermúdez.