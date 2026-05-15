Margarita Asquerino demuestra en ‘Una mala noche’ que el éxito no entiende de edad

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), el late night que presenta Aarón Gómez. En esta ocasión el programa dominical recibe como invitada especial a Margarita Asquerino, actriz gaditana convertida en símbolo de perseverancia tras alcanzar el éxito profesional después de los 70 años. Conocida por su entrañable papel de Logi en la serie La que se avecina, Margarita Asquerino compartirá con la audiencia una historia que demuestra que nunca es tarde para reinventarse y cumplir un sueño.
Junto al presentador Aarón Gómez, el elenco de colaboradores, formado en esta ocasión por Carmen Cabeza, Jorge Galván, Ninfa, Roberto Kamphoff y Cristito, pondrá a prueba prejuicios, desmontará tópicos y sacará a la luz historias donde las apariencias no solo engañan, sino que transforman vidas.
El late night de Televisión Canaria conducido por Aarón Gómez ofrece cada domingo una propuesta que combina humor, historias sorprendentes y personajes inolvidables para despedir la semana con una sonrisa.