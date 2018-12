La escuela infantil que nunca llega a El Sobradillo

La cifra de niños de entre cero y cuatro años en Santa Cruz supone el 3,6% de su población total. Esto supone cerca de 7.500 niños en una población de más de 200.000 habitantes. Este porcentaje es similar al de los otros tres grandes municipios de canarias. Las Palmas de Gran Canaria, en la que la población infantil representa el 3,3% del total, Telde (4%) y La Laguna (2,6%). Sin embargo, la atención a estos menores en lo que se refiere a la promoción de los medios públicos para su atención, en nada se parece a la que ofrece Santa Cruz, sobre todo en lo referente a las escuelas infantiles. Así, frente a los 11 centros de Educación Infantil con los que cuenta la capital vecina o los siete que tiene La Laguna, en la capital solo hay dos que ofertan 140 plazas. Telde es el único que está peor que Santa Cruz, porque mantiene cerradas sus tres escuelas públicas para niños de 0 a 3 años, aunque este mismo mes su alcaldesa ha anunciado un convenio con el Estado por el que, con la aportación de un millón de euros, se pondrá manos a la obra para su reapertura.

En Santa Cruz, desde el Ayuntamiento se insiste en que la Educación no es una competencia municipal y acusan al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación de “olvido”, “abandono” y de “darles la espalda” en lo que a la Educación Infantil se refiere. Y es que recuerdan que hace ya seis años que Santa Cruz viene ofreciendo un solar en El Sobradillo para la construcción de una tercera escuela infantil. No han recibido respuesta.

Desde la Concejalía de Atención Social afirman que se han comunicado con la Consejería de Educación en distintas ocasiones a lo largo de este mandato, ya sea por carta o directamente en reuniones, y nunca han expresado la intención de hacerlo y afirman que “ni creo que lo hagan”. Y es que, aunque la Consejería ha anunciado que destinará 4,5 millones de euros en 2019 al fomento de la Educación Infantil entre 0 y 3 años, una nueva escuela pública para Santa Cruz no aparece entre los planes de Educación.

El Ayuntamiento insiste en que ofrece una parcela calificada urbanísticamente como equipamiento docente y posibilita una construcción de cuatro alturas, no mayor de 14 metros, con un retranqueo respecto al trazado urbano en ningún caso inferior a tres metros. Más de seis años después del ofrecimiento del solar, en El Sobradillo no se ha movido una piedra. Allí sigue, lleno de malas hierbas y maleza. “No se ve, por tanto, ninguna madre ni padre, ni niños. La parcela está muerta de risa. La educación de los más pequeños y la conciliación, sencillamente no existe”, han reconocido desde el Ayuntamiento en distintas ocasiones. Santa Cruz serviría de ejemplo de lo que muestran los datos generales que sitúan a Canarias a la cola en la creación de plazas públicas de 0 a 3 años.

Los niños escolarizados en esta edad están en el 4,5% en las Islas, porcentaje que si se compara con los de otras comunidades de población similar, como Castilla La Mancha y País Vasco, en las que se eleva hasta el 21,5% y 28%, respectivamente, se aprecia la escasa incidencia en esta etapa fundamental de la vida de los pequeños. Estas cifras están recogidas en el informe de la situación de la familia y la infancia encargado por el propio Gobierno de Canarias para conocer la situación de la Educación Infantil. Para muchos, incluso para el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la solución para dar un impulso definitivo a esta etapa educativa pasa por hacer que la educación infantil de 0 a 3 años sea obligatoria, algo que ha sido rechazado por el Gobierno de Canarias, incluso llegando a afirmar que eso no es educación.

SIN CONCILIACIÓN NI RECURSOS

En estos momentos, por tanto, la conciliación para las madres de Santa Cruz que no puedan hacer frente a los precios prohibitivos de los centros infantiles privados se hace imposible. Son varias las mociones aprobadas por el Pleno municipal en las que se ha hecho hincapié en la necesidad “urgente” de construir una escuela infantil en el Suroeste, pero también en Anaga.

En relación al número de escuelas que ofertan plazas del primer ciclo de Educación Infantil en Canarias, según el informe anteriormente citado, se señala que, conforme a los datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 73 son centros públicos: 2 del Ministerio de Defensa, 58 de distintas corporaciones locales y 13 centros dependientes directamente de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno regional. Otros 155 son centros de titularidad privada. Es evidente que la oferta privada supera con creces a la pública.

Por otro lado, hay ocho centros más que son guarderías en proceso de reconversión a centros de educación infantil; de ellos siete son de titularidad municipal y uno es un centro de carácter privado. A lo largo del curso 2017-2018 se han ido sumando 22 nuevos centros en proceso de apertura de titularidad pública y otros 25 de titularidad privada. En total, la cifra de centros para el curso 2017-2018 ascenderá al finalizar el curso a 277 escuelas, de ellos 96 serán centro públicos y 181 de titularidad privada, según datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

SIETE AÑOS ESPERANDO POR UNA ESCUELA INFANTIL QUE NUNCA LLEGA

Las negociaciones de Santa Cruz se iniciaron con Educación hace siete años, y en el marco del convenio Educa, la Consejería, que es la competente en Educación Infantil, solicitó al Ayuntamiento capitalino un solar de titularidad pública en el que construir una nueva guardería. La ciudad ofreció en enero de 2012, y libre de cargas, un solar idóneo, de 2.000 metros cuadrados en la avenida Pico del Teide, en El Sobradillo. Siete años después, no ha habido ningún avance, ninguna respuesta y, mientras tanto, 140 plazas para 7.500 potenciales alumnos.