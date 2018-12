La recóndita playa de las cotufas en Fuerteventura cautiva a Instagram

Si existe un lugar en el mundo que predomine por su diversidad de costas ese es el archipiélago canario. Desde playas de arena negra y callados perfectamente torneados por el vaivén de las olas, hasta extensos arenales blancos donde perderse. Sin embargo, uno de los litorales que realmente ha cautivado al mundo digital por la peculiaridad del mismo ha sido la playa de El Hierro, situada al norte de Fuerteventura.

A primera vista, podría parecer una playa majorera más, con las peculiaridades que caracterizan la Isla, pero, una vez en ella, una simple mirada hacia su arena la vuelve única. Y es que está completamente cubierta de cotufas o -lo que es realmente- piezas de coral blanco que ha erosionado en la orilla, donde se mezcla con arena y rocas volcánicas.

Pese a que se trata de un fenómeno que siempre ha existido en la zona, las cautivadores imágenes en Instagram han convertido a la zona costera en viral. Numerosos curiosos visitan ahora la playa para fotografiar su singularidad, que ha sido normalmente un destino de surfistas. Primeros planos o entre las manos, los instagramers captan los ángulos más atractivos para su séquito online. Eso sí, desaconsejamos acudir con hambre al lugar, ya que una mordida a estas cotufas podría suponer una cuantiosa inversión al odontólogo más cercano.

112 Likes, 6 Comments – Mariana Villaça ( @villaca ) on Instagram: “laying on popcorn getting tan all day ️ ☀️ #popcornbeach #Fuerteventura”

