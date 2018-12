Las autoescuelas exigen al Gobierno que solucione el conflicto con los examinadores de Tráfico

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) exigió al Gobierno que solucione con carácter inmediato la problemática de los examinadores de Tráfico que han convocado una nueva huelga entre el 10 y el 21 de diciembre, lo que supondría “la ruina para muchas autoescuelas y un contratiempo importante para los ciudadanos que ansían sacarse el permiso”.

¿Se va a resignar el Gobierno a otra destructiva huelga de examinadores de Tráfico? se cuestionó la patronal de las autoescuelas nacionales, que afirmó que “la Administración está obligada a superar el actual punto muerto, abonando con carácter inmediato a los examinadores la subida salarial aprobada por el Parlamento en noviembre del año pasado”.

“La sociedad no entendería que, por una mera cuestión de técnica contable, se reanudara un conflicto que llevó a suspender un cuarto de millón de pruebas de circulación en 2017. Se trata de saber si tenemos verdaderos gobernantes u obcecados e insensibles burócratas”, declaró el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, quien, de cualquier modo, adjudica gran parte de la responsabilidad de la situación actual a los miembros del anterior Ejecutivo: “Tuvieron tiempo más que suficiente para cumplir el acuerdo y no hicieron nada”.

No obstante, Báez emplaza al Gobierno de Pedro Sánchez a que subsane el error o la dificultad técnica que impide hacer efectiva la mencionada subida salarial. “Ni los ciudadanos de este país que necesitan obtener el permiso, ni las autoescuelas podemos revivir la pesadilla de 2017”.

El máximo responsable de CNAE exige a las autoridades que “encuentren el modo de salvar el actual impasse porque la sociedad española no les perdonará que no lo hagan. Si es preciso un nuevo acuerdo parlamentario, obténganlo. Los funcionarios deben recibir garantías de que su reivindicación, ya asumida por las fuerzas políticas, será satisfecha a la mayor brevedad posible. No se puede ningunear al Parlamento, pues en él reside la soberanía nacional”.

JORNADAS DE HUELGA DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE

Los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció que, de no percibir el aumento en el complemento específico, habrá huelga. Esta vez los paros se extenderían entre el 10 y el 21 de diciembre. “Sería la ruina para muchas autoescuelas y un contratiempo importante para los ciudadanos que ansían sacarse el permiso. No se puede jugar con la vida de las personas, con su futuro, con sus posibilidades de encontrar un empleo, con el pan de un sector que lucha día a día para sobrevivir. La Administración se debe a los administrados, que la pagan con sus impuestos”, concluye José Miguel Báez.