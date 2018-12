Los tinerfeños Airam y Verónica, reyes mundiales de la bachata fusion

Al ritmo de Dont let me down en versión bachata del Dj Khaleb, los tinerfeños Airam y Verónica, de MMDanza, conquistaron el primer lugar del World Bachata Fusion 2018, una competición que tuvo lugar hace unos días en Salamanca.

Los bailarines emocionaron al jurado con su coreografía, en la que mezclaban baile contemporáneo y urbano, y destacaron por su impecable técnica. Sin embargo, fue la actitud y las ganas de conseguir el preciado título lo que los diferenció del resto de parejas, sin olvidar la gran experiencia y complicidad de estos tinerfeños, que llevan bailando juntos desde hace un año y medio, y que se presentaron el año pasado a este concurso quedando de subcampeones.

Rusia, Francia, otros territorios de España y México fueron los principales competidores de Airam y Verónica. “La bachata ya se baila a nivel mundial y Europa se ha convertido en potencia”, afirma a DIARIO DE AVISOS el bailarín tinerfeño.

Los ganadores de la quinta edición del World Bachata Fusion son profesores de bachata y ritmos latinos en MMDanza. “Nos dedicamos al 100% al baile”, enfatiza Airam, que descubrió sus habilidades por casualidad. “Un día me sacaron a bailar en una fiesta y no sabía, entonces me apunté para aprender”. No sospechaba que se coronaría como rey de la bachata. “Desde que lo conocí, esto se convirtió en mi pasión”, concluye el que se preparaba para ser Guardia Civil.

Verónica, sin embargo, ha estado toda su vida íntimamente relacionada con la danza. Primero, con la gimnasia artística, luego con el baile urbano y la música latina. Incluso, la tinerfeña fue finalista de Fama a bailar de Cuatro.

Reconocen que no ha sido un camino fácil. Tras meses ensayando se sinceran: “Los canarios tenemos que trabajar el doble para llegar a lo que hace la gente fuera, por la técnica y las posibilidades de recibir nuevas influencias”. Por eso, su esfuerzo vale por dos. Un esfuerzo que los seguirá llevando por congresos y exhibiciones en todo el mundo y del que esperan recoger sus frutos en 2020, cuando se vuelva a celebrar el World Bachata Fusion.

Así bailaron en 2017 los tinerfeños, cuando consiguieron el segundo puesto: