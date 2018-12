Luis Pérez, cinco o seis semanas de baja por un esguince de rodilla

El entrenador José Luis Oltra recibió ayer otra mala noticia en forma de lesión de un jugador fijo en sus esquemas. Los peores augurios se cumplieron en el caso de Luis Pérez, quien se mantendrá en el dique seco durante cinco o seis semanas. Ayer los galenos del club le confirmaron que sufre un esguince de rodilla de grado dos, por lo que no volverá a jugar en lo que resta de año.

Tras sufrir una entrada, resultó lesionado en la segunda mitad del partido ante el Real Sporting de Gijón. En la mañana de ayer cojeaba de manera ostensible, por lo que se retiró al vestuario del Mundialito y no entrenó con el resto de componentes del plantel blanquiazul. Los doctores de la entidad optaron por realizarle una resonancia magnética, practicada ayer en Hospiten Rambla, donde se confirmó el referido diagnóstico.

En su perfil de Instagram, el jugador se tomó este contratiempo con resignación y colgó una foto en la que ya se le veía recibiendo tratamiento de fisioterapia para recuperarse lo antes posible.

Se hundió al lesionarse

Otro futbolista que habló ayer de su lesión, afortunadamente superada, fue Paco Montañés, quien reapareció el pasado fin de semana con el equipo blanquiazul en El Molinón. “Me como mucho la cabeza y le doy muchas vueltas. Hay que tener paciencia. La temporada pasada fueron siete meses y no puedes hacer nada. Esta había empezado con un sitio, estaba contento, con confianza, me encontraba bien. Cuando me pasó, me fui hundido al banquillo. Me hacen falta partidos, quiero jugar, ojalá no me pase más”, dijo el atacante, quien espera coger el ritmo de competición a base de contar con minutos y con oportunidades del entrenador. Montañés tiene claro que para el equipo sería importante que todos los jugadores que están tocados se recuperasen, por aquello de mejorar la competencia en el grupo. “Trabajo para ayudar y ponérselo difícil a mis compañeros. Siempre quieres entrar cuando las cosas no van bien. Es importante que estemos todos, hay un equipo muy parejo entre todos los jugadores y es importante estar todos”, sostuvo al respecto.