Mandi Ciriza: “Sin tradición, la gente probará una fabada como quien va a Atapuerca”

Mandi Ciriza (Madrid), es la directora de Canal Cocina, quien recientemente visitó la isla para recibir el galardón de Mejor Labor de la Difusión de la Gastronomía en los XXXIII Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial que se entregaron el pasado día 26 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. El motivo de este reconocimiento es que este año el llamado popularmente ‘el canal del huevo frito’ cumple su 20 aniversario de la primera edición. Ciriza aprovechó la visita para conocer productores y cocineros de la gastronomía local que luego contará en un programa que se emitirá no solo en España sino también en Latinoamérica. “Yo voy a poner mi granito de arena para dar a conocer la culinaria de la isla que tiene mucho que ofrecer”, afirma en esta entrevista. La directora, que une la profesión con la devoción por la gastronomía, no perdió la oportunidad para ponerse al día de la evolución que ha vivido la isla en los últimos ocho años desde su anterior visita. Destaca de la nueva programación de Canal Cocina Guardianes de Tradición que “tiene una gran carga emocional que reivindica los nuestro” , aunque el de más aceptación es Fogones Tradicionales.

-¿Debe ser un orgullo dirigir Canal Cocina cuando cumple el 20 aniversario del inicio de las emisiones?

“El 20 aniversario representa un orgullo para todo el equipo que hace este canal. Creo que es todo un hito para un canal de pago llevar 20 años, sobre todo porque es un canal de nicho, centrado en la cocina, y es todavía un reto mayor. Cuando se lanzó, en el 98, los gurús de la televisión pensaron que no íbamos a sobrevivir, decían ¡qué barbaridad, están locos!, ¡cómo pueden lanzar un canal que es sólo de cocina! Y creo que se equivocaron un poquito. Se ha demostrado que fue una gran idea. Creo que Canal Cocina ha contribuido en gran medida al momento actual, a la explosión en todos los medios de comunicación de este contenido, que invade las radios, las revistas, ya hay sección de gastronomía en los periódicos, como DIARIO DE AVISOS que tienen unos premios que este año cumplen la XXXIII edición. Los grandes programas de televisión que están funcionando en estos momentos son programas de contenido gastronómico y como digo, hemos sido cantera y hemos ido calentando los motores y preparando a la audiencia española para recibir con ese agrado todo lo que concierne a la gastronomía”.

-¿Antes las recetas se transmitían de padres a hijos, luego a través de los libros y ahora es a través de la televisión del mundo digital?

“Es una pena, pero como yo digo, ese bien en extinción que es la ama de casa, que ha sido durante toda la historia de la humanidad la responsable de transmitir las recetas, pues ahí mi generación le ha fallado a nuestros descendientes. Es una pena, pero ya quedan muy pocas madres que son las que con una gran dedicación van al mercado a diario y te hacen dos platos para comer y postre con productos de temporada; eso ya la verdad es que se está perdiendo. Y bueno gracias a programas como los de Canal Cocina y al mundo de internet, por supuesto, también, pues no se está perdiendo. Aunque yo creo que hay mucha falta de cocina tradicional, sobre todo en el mundo on line, tú ves muchas florituras, mucha efervescencia, mucho nitrógeno, que está muy bien, cocina de fusión, cocina de todo el mundo… Tener acceso a tanta información es maravilloso, hay mucha cocina moderna, cocina creativa, pero al final ¿quién hace unas buenas lentejas? A mis hijos estoy siempre transmitiéndoles el valor de esa cocina tradicional, que además es una cocina de la que no te cansas nunca, que es variada y que es la que hay que comer a diario. En esa línea va nuestra última aportación: acabamos de estrenar un formato maravilloso que se llama Guardianes de Tradición y hemos empezado con el asador de cochinillo de Segovia que se llama Casa Duque, que llevan cinco generaciones. He querido hacer un homenaje a esas grandes sagas de la restauración en nuestro país. Familias que llevan cuatro generaciones haciendo con cariño y respeto las recetas que se han ido pasando de padres a hijos. Tenemos joyas de la gastronomía española como el cochinillo, la fabada, la paella, el cocido madrileño, en fin, que a veces con tanta fusión y tanta modernidad nos olvidamos de nuestros orígenes.”

-¿Se considera la Simone Ortega, autora del libro 1.080 recetas de cocina, de este siglo…?

“No (risas), ojalá. Me siento muy afortunada, siempre se lo digo a todo el mundo cuando me hacen una entrevista, porque tenemos la suerte de tener un trabajo tan bonito. Al final nuestra misión es enseñar a la gente a disfrutar más de algo que hay que hacer todos los días. Siempre digo que ya que hay que comer por qué no convertir una necesidad en un auténtico placer; comer bien pero además disfrutar con ello. Es maravilloso, no se puede tener un trabajo más bonito”.

-¿Que previsiones tiene Canal Cocina para el futuro?

“Nosotros, seguimos. Y a cumplir los 21. Tenemos el canal de gastronomía de Latinoamérica, que se llama El Gourmet y estamos produciendo allí muchos programas. Creo que en España somos los mayores productores de contenido gastronómico, tenemos más de 200 horas al año y otro tanto en Latinoamérica, así que a seguir atentos. A mí me gusta también estar atenta a la demanda social y si ves que la gente tiene menos tiempo nos inventamos 22 Minutos; ves que la gente tiene ganas de viajar y le interesa la gastronomía porque hay turismo de todo tipo, un persona va un país y puede ir a los museos o no, puede patearse las calles o no, pero a comer va seguro y los programas de viajes gastronómicos están muy, muy de actualidad y tienen muchísima aceptación. De hecho, estoy haciendo una labor de localización porque vamos a grabar un programa de viaje gastronómico en Tenerife y a contarle al mundo lo bonita que es la isla y lo bien que se come. Si de repente la gente está interesada por la cocina más de proximidad pues estamos ahí. Tenemos que ser pioneros, ser los primeros. A veces la gente de mi equipo se queja de que nos copian todo… Cuando empezamos a jugar con el elemento tiempo, luego salían en las revistas recetas en cinco minutos, y yo les respondo da igual. Si nos honra que nos copien. No es lo mismo hacer un programa de cocina a una hora del día que hacer cocina 24 horas al día. Es uno de nuestros objetivos, estar todo el tiempo creando formatos y llegando a todos los públicos”.

-¿Cuál es el cocinero más querido por la audiencia y el que reporta más beneficios?

“Es curioso, pero el programa de más aceptación no es de un cocinero. Se llama Fogones Tradicionales, que es curiosísimo, pero en cada uno cocina una persona de la calle, además de sitios muy rurales, que hacen en fuego de leña el plato típico de su comarca. Es un hit, no hay en estos 20 años ningún programa que lo haya superado. Al final, fíjate la gente cómo valora lo que se está perdiendo, la conexión con la tradición. Si se sigue perdiendo la tradición la gente irá a probar una fabada como quien va a Atapuerca. Esto se le comento siempre a los más jóvenes”.

-¿Y cocineros que funcionan?

“Muchos, bastante bien fue y sigue siendo muy visto, Julius en el 22 Minutos porque captó muchísima gente joven, o singles, o señores mayores separados; un target que te decía nunca me he visto en la obligación de cocinar y quiero alguien que me resulte asequible y accesible lo que me está contando. Con él quería desdramatizar, no pasa nada que nunca hayas hecho un huevo, ¿ahora tienes que hacerlo? pues ponte, que tampoco pasa nada. Tienes prisa, tira de congelados, de cosas más fáciles, pero come rico. Te seré sincero no tengo un programa predilecto. Es como si me preguntas a quién quiero más si a mi hijo o a mi hija. Siempre digo lo mismo, pues ahora estoy loca con Guardianes de Tradición. Me gusta mucho inventarme programas y este estoy disfrutándolo muchísimo, me parece que tiene una gran carga emocional que reivindica lo nuestro y ahora estoy emocionada con este programa, pero en su día lo estuve con 22 Minutos, con el Hoy cocina el alcalde… Yo soy muy apasionada de lo que hago y me voy enamorando de cada formato”.

-¿Cómo se ve desde fuera Tenerife como destino turístico y gastronómico con 6 estrellas Michelin?

“Creo que se está trabajando muy bien y creo que tenéis unos productos maravillosos, a pesar de ser una isla que muchas veces tienen el problema de no contar con algunos ingredientes. Yo he estado tres días comiendo sin parar y he disfrutado muchísimo. Pescados como el cherne me parecen un lujo; la morena frita, que la ves y dices qué cosa más fea, y luego parece casi un tostón de cochinillo; el propio puchero que tenéis, con mucha verdura, muy saludable. En vinos estáis que os salís con muchísimos vinos buenísimos, seis denominaciones de origen, realmente tenéis mucho que ofrecer. Yo vine hace ocho años con Manuel Iglesias que me hizo disfrutar y vengo ocho años más tarde y descubro que está muchísimo mejor. Por eso quiero hacer un programa y contarle no sólo a España, sino a toda Latinoamérica que la isla es bonita, que tiene un clima de ensueño – pero eso no lo duda ya nadie-, pero como hay mucho turismo interesado cada vez mas en comer bien también y creo que tenéis mucho que ofrecer, yo voy a poner mi granito de arena y voy a hacer un viaje de sabor por Tenerife”.