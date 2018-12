Nick Jonas y Priyanka Chopra: el bodorrio de cuatro días del que todos hablan

Nick Jonas y Priyanka Chopra ya son marido y mujer, celebrando su boda en una fiesta que ha durado cuatro días y que culmina este domingo ante una gran expectación. Ha sido la propia actriz la encargada de compartir alguno de los momentos más emotivos de la celebración e íntimos de su especial ‘Sí, quiero’.

La fotografías compartida por la novia en su cuenta de Instagram corresponden al Mehendi, una ceremonia previa y típica del país natal de la novia en la que tuvo que pintarse los pies y manos con henna mientras los invitados bailaban, rodeando a los novios de color y música, como marca la tradición hindú.

Tanto los novios como todos los participantes estaban vestidos con los trajes tradicionales, luciendo Priyanka un espectacular vestido de vuelo multicolor. “Una de las cosas más especiales que nos ha dado nuestra relación es la unión de familias que aman y respetan la fe y la cultura del otro. Por eso celebrar nuestra boda con un poco de los dos fue tan emocionante”, ha explicado la actriz, que asegura que: “Una parte importante de la boda fue la de una chica india, lo hemos hecho nuestro y fue una tarde que dio comienzo a las celebraciones de la manera en que soñábamos”, ha declarado compartiendo también una imagen en la que cargan al cantante a hombros.

Tal y como desvela Hello! la pareja se ha casado en el lujoso hotel Umaid Bhawan Palace en una ceremonia cristiana oficiada por parte del padre del novio, Paul Kevin Jonas. Al enlace tampoco faltaron los hermanos del cantante, Kevin, Joe y Frankie, con sus respectivas parejas. Todavía no han salido a la luz fotos de esa parte de la boda, aunque la revista británica informa de que ambos optaron por diseños de Ralph Lauren.

Sin duda un especial enlace en la que se han combinado a la perfección las dos culturas y en el que los novios han hecho tanto reverencias a los dioses como compartir sus votos, uniéndose así Hollywood con Bollywood.

350.1k Likes, 6,134 Comments – Priyanka Chopra (@priyankachopra) on Instagram: “One of the most special things that our relationship has given us is a merging of families who love…”