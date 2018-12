No es broma: el presidente de Nigeria desmiente que sea un clon de sí mismo

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha desmentido finalmente este domingo a través de su portavoz que sea un clon de sí mismo tal como se había difundido a través de un rumor que sostenía además que falleció.

“Mucha gente esperaba que me hubiese muerto por mi enfermedad. Soy yo de verdad. Pronto celebraré mi 76 cumpleaños y seguiré fuerte”, ha asegurado Buhari, según ha publicado su portavoz, Bashir Ahmad, en su cuenta oficial en Twitter.

Buhari habría respondido así desde Cracovia, en Polonia, a una pregunta de si había sido clonado y que él mismo era un clon utilizado para sustituirle tras su muerte.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) 2 de diciembre de 2018