¡Ojo en el cajero automático! La Guardia Civil advierte de esta estafa

Los cajeros automáticos suelen ser el punto débil de numerosas entidades bancarias debido a su exposición a pie de calle. Fallos técnicos, atracos, trampas… La mejor sugerencia es que uno vaya a sacar dinero con algo de precaución, sobre todo, si coincide a altas horas de la madrugada.

Ante este panorama, la Guardia Civil ha advertido hace unos días a través de su cuenta oficial en Twitter del nuevo timo que ha puesto en alerta a varios usuarios.

“Si tu operación bancaria es correcta, pero el cajero no te da el dinero, NO te vayas. a) Comprueba que la ranura no esté tapada; b) cuidado con los voluntarios ayudantes; c) llama a tu banco/tarjeta”, avisaba el mensaje en la red social publicado este pasado martes, 11 de diciembre.