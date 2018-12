Sergio Matos exige al Cabildo la estación definitiva de guaguas y rechaza soluciones temporales

Santa Cruz de La Palma necesita la estación de guaguas comprometida desde hace tres lustros, una instalación definitiva para la que el consistorio capitalino cedió los terrenos de la zona de La Caldereta al Cabildo insular de La Palma, en el año 2005.

Esa es la respuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a través de su alcalde, el socialista Sergio Matos, ante la iniciativa empresarial para habilitar el infrautilizado espacio de La Marina La Palma, y como alternativa temporal a un proyecto que no termina de ejecutarse por parte del Cabildo. La propuesta de la Cooperativa Transportes Insular de La Palma, a través de su gerente y conocida por el grupo Calero, no termina de convencer al regidor capitalino, que explica que “lo que queremos dejar claro es que Santa Cruz de La Palma no puede seguir viviendo de soluciones temporales ni de remiendos. La estación de guaguas es una demanda de la ciudadanía desde hace décadas y exigimos que se materialice de una vez este proyecto”.

El alcalde entiende que los esfuerzos, tanto políticos como de la Cooperativa Transportes Insular La Palma, deben estar dirigidos a consolidar la ejecución del proyecto del intercambiador de guaguas en los terrenos cedidos por el consistorio, y en cuyo proyecto no solo se da respuesta a la cobertura de espacios adecuados y servicios a los 5.000 usuarios de media diaria de transporte público que registra la capital palmera, sino la construcción de espacio aparcamiento con unas 700 plazas, atendiendo a uno de los problemas crónicos de la ciudad.

Explica el alcalde preguntado al respecto de esta propuesta que “la información que nos han trasladado a nosotros las entidades implicadas es que esta medida, siendo a priori interesante, no resulta viable por cuestiones de operatividad del puerto, ya que supondría un incremento notable del tráfico en el recinto portuario. Además, hay que tener en cuenta que su puesta en práctica supondría una inversión económica importante para una solución que es temporal”. “Nosotros – reitera el alcalde- en ningún momento vamos a renunciar a que la capital de la isla cuente con una estación de guaguas moderna, con unas instalaciones adecuadas y funcionales y, además, con la garantía de una bolsa de aparcamientos”.