Suso: “No me importa ser el blanco de los pitos de la afición de la UD, siempre que consigamos la victoria”

El capitán blanquiazul no se arruga ante nada, y mucho menos en la semana del derbi. A Suso Santana, santo y seña del tinerfeñismo, le importa poco ser el blanco de las iras de los aficionado de la UD Las Palmas, quienes saben que el de Taco representa mejor que nadie al eterno rival. El canterano sabe perfectamente que el duelo del próximo domingo puede ser la oportunidad que estaba esperando el CD Tenerife para cambiar la dramática trayectoria que lleva arrastrando desde el inicio de la competición.

-El derbi es diferente a cualquier otro partido de la temporada. ¿Realidad o ficción?

“Son semanas totalmente diferentes a cualquier partido, no es una más. Se lo haremos saber a quienes no han podido disfrutar de un encuentro así. Tenemos que mentalizarnos nosotros de que es así y mentalizar a los que no han tenido la fortuna de jugar un partido así. Tenemos que trabajar y prepararlo para llegar en las mejores condiciones posibles”.

-Es un icono para la afición del CD Tenerife, el santo y seña del tinerfeñismo ahora mismo. ¿Preparado para que la afición amarilla le reciba de uñas?

“Sé que soy el blanco de los aficionado de la Unión Deportiva, pero al final eso es lo de menos. Estoy en el punto de mira y me gusta. Es una motivación extra. Ya todos sabemos la rivalidad que hay y hay un pique sano. No me importa ser el blanco de los pitos de la afición de Las Palmas, siempre que consigamos la victoria o que sea yo y no lo sean el resto de mis compañeros.

-Tiene compañeros y amigos en la plantilla de la UD Las Palmas. ¿Esta semana hay más cachondeo de lo habitual?

“No. Esta semana no hay nada. Esta semana no se manda nada y ya hablaremos después del partido. En las semanas de los derbis no suelo enviar nada”.

-¿Con qué jugador de la UD guarda mejor relación?

“Con el portero, Nauzet. Fuimos compañeros en el Fuerteventura y hasta compartimos apartamento. Es una persona a la que le tengo mucho cariño, ya que cuando llegué al Fuerteventura me ayudó muchísimo”.

-¿Cómo se puede entender que un equipo como Las Palmas, confeccionado a base de talonario, esté atravesando una crisis deportiva tan aguda?

“Es que esta categoría es muy complicada. Al final lo de menos es el presupuesto que tengas y los jugadores que tengas, si no te adaptas rápido a esta categoría, lo puedes pasar mal. Pero Las Palmas va a salir para arriba, ya que tiene jugadores de mucho nivel. Espero que ellos no reaccionen en este partido y suponga para nosotros un punto de inflexión, ya que necesitamos sumar de tres. Para nosotros es una final, ya que no estamos en una buena situación”.

-¿Les está pasando factura el cambio de categoría?

“Ellos tienen jugadores que han estado en Primera División y que tienen que acostumbrarse a esta categoría. El fútbol está muy igualado y lo están demostrando rachas como la de la UD Las Palmas o el Málaga, que tampoco está atravesando un mal momento”.

-¿Les puede pasar factura, en el plano psicológico que en la primera media hora de partido no les vaya bien las cosas?

“No creo que eso en un derbi les pese. No creo que su gente se ponga en su contra durante los primero 15 o 20 minutos, pero sí que es verdad que tenemos que saber manejar todos los tiempos del partido, ya que va a ser un encuentro muy, muy largo y disputado. Tenemos que ir con las ideas muy claras, para saber lo que tenemos que hacer en cada momento”.

-Juegan en casa. Tienen una plantilla confeccionada con más presupuesto. Están por delante en la clasificación. ¿Son los favoritos?

“Es cierto que ellos tienen un buen equipo y han fichado jugadores de mucho nombre, pero dan igual las trayectorias, al final los derbis son complicados para los dos equipos. Hablar de favoritismo en un derbi es complicado, pero sí es verdad que tienen un punto a favor, que es que juegan en casa. Tienen muchos jugadores buenos, un presupuesto elevado y tienen el objetivo de subir a Primera División, pero al final los derbis son muy complicados y no se sabe lo que puede pasar”.

-Tras el punto sumado ante el Extremadura, ¿en qué estado anímico llega la plantilla?

“El equipo emocionalmente llega bien, sabemos que no estamos en una buena dinámica, pero en estos partidos se olvida todo eso e iremos con una actitud positiva. Nos preocupa todo de la UD Las Palmas, tienen buenos jugadores, están en su casa, por lo que estarán muy motivados, pero vamos a trabajar durante la semana. Nosotros vamos con la mentalidad de sumar de tres”.

-Si marca, ¿cómo lo celebrará?

“Por lo que salga en ese momento. Lo he pensado muchísimas veces y ojalá se cumpla, especialmente si es para conseguir la victoria”.