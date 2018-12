Tony Spina responde a Kiko Matamoros

Tony Spina no quiso faltar a la fiesta que puso el broche de oro a la sexta edición de Gran Hermano VIP. El italiano atendió a los medios antes de entrar a la conocida discoteca y quiso contestar a Kiko Matamoros. Y es que el colaborador de Sálvame pidió a su exmujer y a Tony que si se mudaban, no fuese a una casa que había pagado él.

CHANCE: No deja muy claro todavía si hay algo más que una amistad entre vosotros.

Tony Spina: Yo creo que sí lo leéis bien en la entrevista lo deja muy claro, la portada es una cosa pero en la entrevista queda todo muy claro.

CH: Eso que ponga que os gusta todo de los dos dice mucho ¿no?

T.S: Hombre si a ti no te gusta todo de tu amiga, entonces no es tu amiga, no me junto con personas que no me gustan.

CH: Al que le ha gustado menos ha sido a Kiko Matamoros, que ha dicho que si va todo bien espera que no os vayáis a una de sus casas

T.S: Nunca me iría a una casa que no es mía.

CH: Entonces con Makoke ¿no hay nada más?

T.S: No, nada más, una amistad.

TONY SPINA: “TODO HA EMPEZADO CON UNA AMISTAD”

CH: Pero, ¿hay alguna intención en un futuro?

T.S: No creo, todo ha empezado con una amistad y ya veremos.

CH: María Patiño lo que dice es que tienes intenciones con otras mujeres a parte de Makoke.

T.S: En todas, en mi madre, mi abuela en muchas mujeres tengo interés.

CH: Hay gente que dice que vuestra relación puede ser un montaje.

T.S: ¿Qué montaje? Si hubiera querido lo hubiera hecho antes, no nada que ver, todo lo que hago es de corazón.