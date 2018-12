Un ex líder del Ku Klux Klan, entusiasmado con la victoria de VOX

El exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, ha felicitado al partido de Santiago Abascal, VOX, por el triunfo obtenido en Andalucía, donde el partido ha irrumpido con 12 escaños.

En su cuenta de Twitter, Duke celebra este logro y previsible cambio político en la región. “Vox triunfa en Andalucía. 12 escaños y el fin del régimen socialista. #EspañaViva hace historia y demuestra que el cambio es posible. La Reconquista empieza en tierras andaluzas y se extenderá por el resto de España”, escribió Duke, traduciendo un mensaje con el mismo contenido del propio partido.

Tras el mensaje, Ku Klux Klan se ha convertido en trending topic en España.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3

— David Duke (@DrDavidDuke) 2 de diciembre de 2018