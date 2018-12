Una asociación cuestiona la retirada de los honores a Franco y Blas Pérez

La Asociación para la Investigación y la Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel remitió un escrito al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para informar de que los honores y distinciones, tal y como establecen la mayor parte de los reglamentos y distinciones de las corporaciones, “tienen un carácter vitalicio, por lo que cuando el distinguido fallece, el honor se extingue con él”.

Un escrito del que se dio cuenta en el último pleno del Ayuntamiento de Los Llanos celebrado este jueves y que aunque no mencionaba explícitamente el acuerdo al que hacía alusión, estaba claramente dirigido a cuestionar la decisión municipal acordado recientemente, por la que se retiraba al dictador Francisco Franco y a su ministro palmero, Blas Pérez González, los títulos de Hijo Adoptivo, Alcalde Honorario y la Medalla de Oro de la Ciudad.

Para esta entidad, el hecho de que tenga un carácter vitalicio estos honores “es imposible extinguir o quitar un título que no posee” dado que al fallecer ya no lo poseen. Sea o no reiterativo, lo cierto es que la propuesta de retirar estas distinciones fue respaldada por la totalidad de la Corporación aridanense, a propuesta de IUC, en coherencia con la conocida como Ley de la Memoria Histórica.