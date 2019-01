Antona (PP) enseña a Rodríguez (CC) el camino de los incumplimientos

El carril de aceleración hacia las elecciones del 26 de mayo está en marcha. Sin embargo, la ciudadanía sigue sufriendo los problemas de los atascos en las vías. Ayer, en el pleno del Parlamento de Canarias, el líder regional del Partido Popular (PP) y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Asier Antona, se afanó en demostrar la responsabilidad del Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) en el colapso que afecta a las principales carreteras de las Islas, y que “perjudica seriamente al desarrollo económico, al empleo y a la calidad de vida de cientos de miles de personas que se desesperan cada día en unas colas interminables”. El “caos del tráfico” dificulta, enfatizó, que los canarios “accedan a servicios básicos esenciales, como los sanitarios o educativos, encarece los costes de producción y limita la competitividad tanto de las empresas como de los profesionales”.

Durante una interpelación al vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (CC), sobre las medidas previstas para la ejecución del Convenio de Carreteras y la definición de una política de transportes y movilidad, Antona recalcó que la falta de planificación en las infraestructuras viarias, y la ausencia de una política integral de movilidad y transportes, “ha tenido como resultado unas carreteras que están tan colapsadas como el Gobierno” de la comunidad autónoma. “Los canarios tenemos derecho a desplazarnos en cada isla con seguridad, rapidez y comodidad, mediante unas infraestructuras viarias que respondan a las necesidades de la movilidad interior, y es evidente que no ha sabido gestionar las partidas económicas disponibles” para la realización de los proyectos.

“Cada día”, ilustró Antona, “soportamos la incompetencia del Gobierno de Canarias para gestionar nuestras carreteras”. Estos cuatro últimos años de Coalición Canaria “han agravado considerablemente el problema del tráfico en el Archipiélago”, añadió el dirigente del PP.

Pero no solo es este partido el que no ve capacitado al actual responsable del Ejecutivo de Canarias para la gestión de las carreteras, continuó Antona: “Su compañero de Coalición Canaria, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dijo hace menos de dos meses que usted no está capacitado para el cargo de consejero de Obras Públicas y Transportes”. Entre sus reproches a la Administración autonómica, Antona restregó a Rodríguez que el Gobierno de Canarias protagoniza “un auténtico desastre que tiene nombre y apellidos: Coalición Canaria”. El viaje no terminó ahí: “Las medidas habilitadas por el Cabildo de Tenerife para sobrevivir a los atascos son una tomadura de pelo. Aceptar la situación, tolerar la frustración, no repetir frases negativas, distraerte encendiendo la radio u observando el paisaje o a la gente, y salir más temprano. ¿De verdad no les da vergüenza reírse así de los canarios?”. Antona preguntó al consejero por las obras que acumulan mayor retraso y no recibió respuesta alguna. Mencionó, por ejemplo, el tercer carril en la TF-1, el carril bus-VAO en la TF-5 y el cierre del anillo insular, en Tenerife; la segunda fase de la carretera de La Aldea y la circunvalación desde Arucas hasta la costa, en Gran Canaria; la carretera del Sur, que ha dejado prácticamente incomunicado al municipio de Fuencaliente, y la carretera del Norte, en La Palma; el acceso al muelle de Santiago en Alajeró, en La Gomera; la carretera de Sabinosa, que acumula ya más de tres años de retraso, en El Hierro, y las obras de saneamiento y alcantarillado en La Graciosa, donde el lunes se celebrará el Consejo de Gobierno; en Lanzarote, el acondicionamiento de la intersección en los Jameos y la conexión con el Hospital General Molina Orosa, y en Fuerteventura, el eje Norte-Sur, que, 30 años después de iniciarse, aún tienen pendiente de acabar el 70% de sus actuaciones. “Orgulloso” de la “herencia recibida” de sus predecesores en el cargo, Rodríguez reiteró que en el primer trimestre de 2019 habrá licitaciones por 800 millones.