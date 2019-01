Así es el FlexPai, el primer smartphone flexible que ya se vende en China

La compañía china Royole ha aprovechado el escenario del CES 2019 de Las Vegas (Estados Unidos) para mostrar el primer dispositivo con pantalla plegable del mercado, que está disponible en China desde octubre del 2018, el FlexPai.

A través de un comunicado oficial emitido el pasado 27 de diciembre, la empresa asiática Royole ya dio a conocer algunas de las características del teléfono FlexPai, cuyo principal atractivo es su pantalla flexible, que soporta hasta 200.000 pliegues. Este dispositivo aunque, ha sido mostrado en esta semana en Las Vegas (Estados Unidos), lleva comercializándose en China desde el 31 de octubre del pasado año.

El FlexPai tiene una pantalla de flexible de 7,8 pulgadas cuando está desplegada, con un ratio de 4:3 y una resolución 1920 x 1440. Se pliega en forma de libro, de tal forma pasa a tener tres pantallas: primaria, secundaria y de borde, con diferentes dimensiones.

La pantalla principal cuenta con un ratio de 16:9 y una resolución 810 x 1440. La secundaria tiene un 18:9 de ratio y su resolución es de 720 x 1440. En cuanto a la pantalla del borde, su ratio es mucho más pequeño, 21:6, y cuenta también con una resolución menor, 390 x 1440. La pantalla de borde de FlexPai muestra notificaciones para las llamadas entrantes, correos electrónicos y mensajes.

En lo que a especificaciones se refiere, el FlexPai cuenta con un procesador Snapdragon 8150, tiene 6 u 8 GB de memoria RAM y se puede elegir entre el modelo con 128 GB de almacenamiento y el de 256 GB. Llega con la capa de personalización Water OS basada en Android 9.

Además, este dispositivo incluye una cámara dual, con 20 y 16 megapíxeles, y una batería de 3.800mAh. Soporta un sensor de huella dactilar y tiene un puerto USB tipo C.

En cuanto a su disponibilidad, el modelo para desarrolladores está disponible a nivel mundial a través de la web de la compañía y su precio supera los 1.300 euros en su modelo más básico, de 128GB de capacidad. El modelo para consumidores solo está disponible en China y la compañía no ha dado detalles acerca de su comercialización en el resto del mundo.

