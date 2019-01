Benjamín Barba: “Hay una bolsa de pobreza considerable que no mejora”

La Asociación Kairós Tenerife lamentó que aunque se pueda estar dando una recuperación y mejora económica en términos generales, con mejores tasas de “empleo o el aumento del consumo personal”, lo cierto es que en nuestra sociedad, hay una “bolsa de pobreza muy considerable que no ha logrado mejorar” como así refleja el informe Arope publicado el 17 de octubre 2018 y, que referido al ejercicio de 2017, es de un 40,2%, lo que suponía una mejora del 4,4%, en comparación al año anterior.

El reparto de alimentos es donde Kairós centra su mayor esfuerzo, atendiendo en el pasado 2018 a 2.817 personas, integrantes de 1.053 unidades familiares diferentes (de uno a siete miembros) derivadas en un 90% por los servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz.

El presidente de Kairós, Benjamín Barba, lamentó que “el empleo y los salarios precarios estén bloqueando la posible salida de los ciudadanos de la pobreza”. Para mejorar esta situación “debe haber una disposición por parte de los empresarios en ofrecer trabajos dignos, pues casi el 20% de las personas que atendemos tienen trabajo y están contratados, pero trabajan el doble de horas y no tienen salarios dignos. Con 600 euros al mes una familia no puede pagar alquiler, agua, luz, comida…, así no pueden tener una vida digna y deben acudir a las ayudas sociales”. Otros se han quedado fuera del mercado por la pérdida de habilidades básicas para desempeñar las tareas.

Estas necesidades también se notan en la frecuencia de las visitas para recoger alimentos. Así, 372 familias acudieron en 2018 entre 10 y 12 veces (175 lo hicieron todos los meses). Destaca el repunte de los inmigrantes que solicitan ayuda, con un máximo de 474 personas el año pasado por 343 del anterior.

La Asociación Kairós Tenerife trabaja en un proyecto social integral hacia la persona y familia, ofreciendo cursos de alimentación saludable, gestión de la economía familiar, refuerzo escolar a los menores, talleres de manualidades y el reparto de alimentos de Feaga, Banco de Alimentos, donaciones o compras (sobre todo de frutas y verduras frescas). En total esta asociación entregó 332.903 kilos de alimentos en 2018, a 1.053 familias, beneficiándose más de 2.817.