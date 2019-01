‘Bird Box Challenge’, el nuevo reto viral que pone en entredicho la inteligencia humana

Los desafíos virales en las redes sociales han comenzado a salirse de madre. Tras el casi arrinconado In My Feelings challenge, que consistía en bajarse de un vehículo en marcha para bailar mientras otra persona grababa desde el interior del mismo, un nuevo reto pone en entredicho la inteligencia del Homo sapiens.

Bajo el hashtag #BirdBoxChallenge, los participantes publican vídeos y fotografías de sí mismo desplazándose con los ojos vendados, tal y como realiza el personaje que interpreta Sandra Bullock en la nueva película de Netflix Bird Box. Aunque hasta ahora, no se ha registrado ningún incidente grave, la mayoría de usuarios acaba chocando o cayendo al suelo.

Por su parte, Netflix ha pedido a los espectadores que dejen de participar en estos desafíos. “No podemos creer que tengamos que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO CON EL DESAFÍO DE BIRD BOX. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor por la película, pero Boy and Girl solo tiene un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”, escribió la plataforma a través de su cuenta oficial en Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2 de enero de 2019