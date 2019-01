Borja Pérez confirma que será candidato a la reelección como alcalde

“Sí, absolutamente sí”. Con esta rotundidad respondió el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez Sicilia, a la pregunta si será o no el candidato a revalidar el gobierno de la localidad por el Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Es verdad que la respuesta se podía prever, pero también es cierto que todavía el PP no ha formalizado ninguna candidatura local en La Palma y su nombre sonaba también entre los posibles aspirantes a la carrera por la presidencia del Cabildo.

Pero el actual alcalde de Breña Baja ha despejado todas las dudas y tiene claro que su principal objetivo de cara al próximo mandato está centrado en su municipio. Una localidad, Breña Baja, que fue un fortín de Coalición Canaria hasta que Borja Pérez se presentó a la alcaldía, consiguiendo un primer acuerdo de gobierno con el PSOE y en el actual mandato, con mayoría absoluta, que aspira a revalidar “si los vecinos nos vuelven a dar la confianza”.

Borja Pérez, quizá por su edad -cuando tomó posesión por primera vez fue el alcalde más joven de Canarias-, se mueve como pez en el agua en las redes sociales. Con diferencia, es el político que más mueve en su perfil en Facebook en La Palma. En estos casi ocho años como alcalde ha madurado como político, pero también en esta etapa la vida lo ha puesto en esas situaciones radicales que ponen a prueba al ser humano. Una durísima enfermedad le obligó a dejar temporalmente la alcaldía en 2016. Pero venció al cáncer y, como reconoció en una entrevista a DIARIO DE AVISOS, “la vida me ha dejado seguir disfrutando de ella”.

Quizá por ello no entienda ya la vida ni la política como un esprín de última hora, sino como una carrera de larga distancia. Por eso tiene claro que estos últimos meses antes de las elecciones Breña Baja no se va a ver trufado de carteles de obras ni de grandes promesas por cumplir. “El trabajo de una campaña electoral no se hace en seis meses, sino en cuatro años”, dice.

No obstante, sí que avanzó se empezarán a concretar algunas actuaciones como la construcción del parque de Los Cancajos, cuyas obras van a contratar en breve y al que van a destinar una inversión de 384.000 euros.

En materia de ordenación del territorio, Borja Pérez anunció que el Plan General va a ir próximamente a aprobación inicial, mientras que la revisión parcial del documento centrado en los elementos que generan economía en el municipio, va a la aprobación definitiva.

En breve confía que se puedan inaugurar las nuevas instalaciones de la Policía Local de Breña Baja, en el núcleo de San José, y concretó que se va a destinar una partida de 379.000 euros para concluir las salinas, con el restaurante previsto, el arreglo de los cocederos grandes y pequeños y el museo.

Borja Pérez no descartó que este año destinen financiación para remodelar la playa de Los Cancajos, interviniendo en la mejora de las pasarelas, duchas, contenedores e, incluso, realizar un quiosco en la playa del fondo. Una inversión que estará en función del remanente del presupuesto, que se aprobó a finales del pasado mes de noviembre y que ya entró en vigor justo al inicio de 2019.