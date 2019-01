“Canarias se merece una regeneración de la vida política; una oxigenación de sus instituciones tras 30 años de CC en el poder”

En estos tiempos de crispación política, justo cuenta el Partido Popular de Canarias con un candidato moderado y hábil a la hora de negociar, lo que no le vendrá nada mal a su partido cuando haya que timonear el fragmentado Parlamento autonómico que resulte de la cita con las urnas, prevista para el próximo 26 de mayo. Apuesta por la recuperación de su partido como referente del centroderecha español tras la Convención Nacional popular, clausurada ayer en Madrid. Por mucho que su madre pasara con su familia las Navidades en Bilbao el año que vino al mundo, Asier Antona (1976), no les quepa duda, sería, tras Fernando Fernández, el segundo palmero que presidiera Canarias.

– Una pregunta obvia. ¿Se va a presentar a las elecciones de mayo?

“Soy el candidato de mi partido a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de mayo, sí”.

-¿Me resume en dos cuestiones los motivos por los que entiende que el lector o la lectora deben votarle en mayo?

“Lo primero, porque el Partido Popular es el partido que ha construido este país, con nuestras luces y nuestras sombras, porque somos un partido de gobierno. No somos un experimento electoral, no somos el fruto de ese caldo de cultivo que es la indignación, sino un partido serio con experiencia en el Gobierno, pero también en la oposición. Hemos demostrado que, cuando hemos asumido el reto de gobernar, hemos sacado a este país del agujero de la crisis económica que teníamos. Entiendo que hay que votar a un partido de gobierno, que cree en la libertad individual, en la igualdad entre los ciudadanos, vivamos donde vivamos”.

-¿Y la segunda cuestión?

“Canarias se merece una regeneración de la vida política, que se oxigenen sus instituciones después de tres décadas de Coalición Canaria al frente. Es importante que haya un cambio en Canarias que, como está ocurriendo en Andalucía, lo va a liderar el Partido Popular. Sería una mala noticia que lo hiciera un tripartito de izquierdas, porque ya hemos visto cómo, en los Presupuestos Generales del Estado, se maltrata y se machaca a esta tierra”.

-Hablando de pactos, ¿teme que desde las urnas resulte un Parlamento autonómico ingobernable?

“Sin duda alguna, saldrá un Parlamento fragmentado. Vivimos unos tiempos políticos convulsos, no cabe duda, no solo en Canarias, sino en general. Pero también confuso porque las previsiones no son acertadas, y ahí tenemos al CIS de Tezanos, que no ha dado una. En Andalucía, ninguna encuesta acertó con el resultado final en sus pasadas elecciones autonómicas. Cualquier previsión sobre lo que va a pasar en mayo es aventurarse, pero sí le puedo decir que, en ese panorama, hay un cambio en el sistema electoral, donde se han bajado los topes. Ello implica que hemos facilitado el acceso al Parlamento a fuerzas políticas que en el pasado se quedaron fuera y que ahora posiblemente puedan entrar. Además, tenemos la nueva lista autonómica, con la que el número de diputados es mayor. Dicho todo esto, creo que vamos a tener un Parlamento más fragmentado que el de esta legislatura, y eso obliga a un ejercicio absoluto de diálogo y de consenso”.

-¿Cómo se consigue?

“No llegando a la política del blanco y negro. No se puede construir desde la posición del o conmigo o contra mí, buenos o malos, derechas o izquierdas… Hoy hay una permanente transformación del sistema político, donde la nueva política es el diálogo y el consenso, la búsqueda de acuerdos, y eso es lo que tiene que reinar, lo que va a reinar a partir de mayo, porque no nos queda otro remedio, además”

-¿Sirve como ejemplo de lo que dice la propuesta de su partido para facilitar la nacionalidad a 300.000 descendientes de españoles, muchos de ellos canarios, que ha respaldado Podemos?

“Sin duda. Canarias es una tierra solidaria, pero ha sido una tierra de emigración, y ahora es de acogida. En mi familia hay emigrantes a Venezuela, y gracias a ellos, con los recursos que pudieron conseguir allí, sacaron a la familia adelante. Ahora, como tierra de acogida, tenemos que reconocer también los derechos de los descendientes de esos canarios que tuvieron que irse fuera. Por eso lideramos esa iniciativa en las Cortes Generales para el reconocimiento a los hijos y nietos de emigrantes españoles”

-Además, una fórmula que permite reglar la llegada de nuevas personas a un país con un grave déficit de natalidad.

“Claro. Hay que combatir, dentro de la inmigración ilegal, a las mafias que se aprovechan de ello. Canarias no se puede permitir una emigración ilegal, sino que tiene que hablar tanto de solidaridad como de seguridad en sus fronteras, porque somos la frontera sur de Europa”.

-Volvamos a ese escenario electoral. ¿Es partidario de esos llamados cordones sanitarios, o entiende que lo mejor para partidos como Vox es, digamos, el roce institucional?

“El único cordón debe ser el eje de coordenadas marcado por las reglas de juego, que son la Constitución y el resto de leyes que tenemos. Todo el que se salga de ese cordón, evidentemente, está fuera del sistema y quiere romper ese cordón. Pero todo el que respete la Constitución, es decir, quienes respeten los derechos de los ciudadanos y de los territorios, tienen derecho a jugar, si me permite esta expresión metafórica. Respeto la tendencia política de cada cual, por mucho que tenga diferencias abismales con planteamientos políticos que hace Vox, como igual de abismales son mis diferencias con planteamientos de Podemos. No me siento reflejados con ellos, por mucho que respete las reglas de juego”.

-Si el cambio en Canarias pasa por un acuerdo como el de Andalucía, ¿se ve reeditándolo en Canarias?

“Si el pacto de gobernabilidad en Canarias fuera en los mismos términos que en Andalucía, donde se pretende una mayor eficacia de los servicios públicos, apuntalar la educación y mejorarla, que las cifras del desempleo desciendan, que la pobreza infantil descienda también, que las políticas públicas sean transparentes, que se rebaje el número de consejerías y direcciones generales, evidentemente. Si es un acuerdo que defiende alcanzar los objetivos del Partido Popular, todo el que quiera sumarse, bienvenido sea”.

-Este fin de semana se ha celebrado la Convención Nacional del PP. ¿Qué Partido Popular surge de esta cita?

“Surge un partido con rearme ideológico, con planteamientos claros y estratégicos para el futuro, sabiendo que es el único partido que defiende sin complejos la unidad de España y la igualdad entre sus territorios, así como la libertad e igualdad entre las personas, que tenemos muy claro que somos un partido de gobierno y que aspiramos a gobernar, que hemos presentado ya a todos nuestros candidatos a las presidencias autonómicas y cabildos, y que somos un gran partido, el que cuenta con el mayor número de militantes de toda Europa. Un partido grande tiene que pensar en grande, y eso es lo que surge de esta convención. Salimos absolutamente ilusionados y motivados para ganar las elecciones en mayo y liderar cambios políticos como el que se acaba de producir en Andalucía. También hemos escuchado, y mucho, a la sociedad civil, porque no nos hemos dedicado a oírnos a nosotros mismos hablar sobre nuestros problemas, sino que hemos abierto las puertas a todo el mundo que quisiera venir. Le dejo un dato: hubo más intervenciones desde fuera del partido que de dentro, y eso también ayuda a oxigenar el partido”.

-¿Ha sido una suerte de refundación del Partido Popular, algo así como el histórico congreso en Sevilla?

“No sé si llegamos a eso, pero sí está claro que el presidente Casado ha enviado un mensaje claro: el Partido Popular quiere ocupar todo el espacio político que va desde el PSOE a la derecha. Todo el centroderecha, porque somos el partido referente en ese espacio ideológico y así se ha visto en Andalucía, donde lideramos el acuerdo de Gobierno. Estoy convencido de que los militantes de nuestro partido que, en su momento, se sintieron indignados o decepcionados por los casos de corrupción o porque adoptamos medidas no acordes con su filosofía, van a volver a casa y a recompensar al Partido Popular con un voto de confianza. Porque estamos llevando a cabo una transformación profunda del partido, ya que la sociedad está en permanente transformación. Aquellos partidos que no sigan el ritmo, corren el riesgo de caducarse”.

-¿Se quedó corta la reducción de impuestos que arrancaron a CC para darles su apoyo a los Presupuestos regionales?

“Coalición Canaria y la izquierda eran contrarios a bajar los impuestos, pero el Partido Popular ha conseguido bajar los impuestos. La izquierda siempre quiere subir los impuestos, y el PP siempre quiere bajarlos. Hasta antes de ayer CC se negaba a tocar el IGIC, pero hemos logrado una bajada de medio punto, aunque nosotros queríamos que fuera de dos puntos. Eso sí, hay una cláusula para que, cuando el Gobierno de España permita disponer del superávit, esos recursos se utilicen para que el IGIC baje esos dos puntos”.

-¿Por qué cree que es el momento de bajar impuestos?

“Porque prefiero que el dinero esté en el bolsillo de los canarios a que esté generando superávit en los bancos, y más cuando se recauda muchísimo más de lo esperado en Canarias”.