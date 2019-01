Candelaria acogerá el sábado la jornada solidaria Todos con Brito Arceo

La Plataforma Solidaria Todos con Brito Arceo ha organizado para este sábado, 2 de febrero, tres partidos benéficos en favor de exárbitro internacional tinerfeño de fútbol.

Los encuentros comenzarán a las 12.00 con las féminas, seguido con un partido entre veteranos del CD Tenerife y de la UD Las Palmas para finalizar con el partido oficial en el que participarán entre otros tertulianos del programa El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria, Pipi Estrada, Edwin Congo, Javier Balboa, Rafa Guerrero, Juanfe Sanz, Edu Aguirre y Diego Plaza.

Entre los colaboradores de este evento solidario están la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, los ayuntamientos de Candelaria y Güímar, Fundación DIARIO DE AVISOS, Repara tu Deuda, Presas Ocampo, Green Car Rent Car, CocaCola, Mc Donald’s, Festival de Habaneras Juan Ramón Tosco, Base: Deportes Salud, Canal 4 Tenerife y Gautsa.

La presentación del encuentro tuvo lugar ayer en el campo de fútbol de Bruno Sabina de Candelaria, y en ella estuvieron presentes Manuel González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Candelaria, Ramon Hernández Baussou, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Manuel Brito, ex árbitro de fútbol, Juan Ramón Tosco, presidente de la Plataforma solidaria Todos con Brito Arceo, respectivamente, ausentándose por motivos médicos, Rafael Lutzardo, quien a través de las páginas de DIARIO DE AVISOS puso el foco sobre la delicada situación económica del exárbitro internacional, quien recordó que “gracias a él he dejado de sentirme húerfano, sobre todo cuando alguien entra en una situación caótica como la que yo estoy pasando, pero afortunamente ahora me siento arropado, gracias al eco que ha tenido la noticia cuando él la publicó en el periódico DIARIO DE AVISOS”.

Ramón Hernández, secretario de la Federación Tinerfeña, agradeció la labor de Juan Ramón Tosco y afirmó que “Brito Arceo viene del fútbol y el fútbol tiene que ser agradecido con él, como no podía ser de otra manera”, deseando que “el sábado estas gradas estén llenas y demostrar a todos los que vienen de fuera de la Isla que la gente de Tenerife es solidaria”.

Las entradas a la jornada solidaria tendrá un único precio de 5 euros, y con ella se podrá optar también a dos sorteos de productos que pondrán a disposición las empresas colaboradoras. Se espera una gran afluencia de público para arropar a Juan Manuel Brito Arceo.