El emotivo vídeo de esta abuela recibiendo su regalo de Reyes conmueve a Twitter

Ana Nieto, una mujer de 71 años, ha visto cumplido, al fin, uno de sus sueños de infancia: que los Reyes Magos le regalaran una muñeca Mariquita Pérez, todo un clásico entre las niñas allá por los años 50 y 60.

Ahora, tanto tiempo después, Ana ha recibido finalmente su ansiada muñeca. Su nieto, el usuario de Twitter @ismareey, lo hizo posible y, además, grabó y compartió el emotivo momento en que su abuela tenía por fin la muñeca entre sus brazos.

El vídeo, que se ha hecho viral en poco tiempo, ha conmovido a Twitter, donde cientos de usuarios se han emocionado con la historia y han compartido otras tiernas anécdotas del día de Reyes.

El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace pic.twitter.com/OpNLg8x8jJ

— sahatçiu (@ismareey) 6 de enero de 2019