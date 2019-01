El Estado destina 1,5 millones más a la depuradora para asesorar a la dirección de obra

En Santa Cruz, la siguiente noticia que se esperaba sobre la Estación Depuradora (EDAR) de Buenos Aires era la fecha de inicio de las obras, sin embargo, lo que se ha conocido es una nueva licitación ligada a la ampliación de las instalaciones. La Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha publicado la asistencia técnica a la dirección de obra de la ampliación de la depuradora, lo que supondrá una inversión añadida de 1,5 millones de euros. Según la publicación del ministerio, las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 15 de febrero y el último de los sobres (el de la oferta económica) se abrirá en el mes de abril. Con estos plazos, lo que parece seguro es que la obra para solucionar los problemas de depuración de la capital no van empezar, al menos, hasta el verano.

Según se recoge en el anuncio de esta nueva licitación, el motivo por el que se recurre a esta asistencia técnica, se debe a al alto número de procesos que tiene que afrontar la Dirección General de Aguas y las limitaciones de personal que enfrentan, por lo que, “se estima imprescindible la contratación de este servicio”. “Además -continúa-, resulta ineludible la dedicación continua de un equipo de carácter multidisciplinar para el buen funcionamiento de la obra del que habría que disponer al comienzo de la misma”.

El Estado adjudicó las obras de ampliación de la EDAR de Buenos Aires en septiembre del año pasado por 20.178.300,05 euros. La empresa ganadora del concurso fue la UTE Joca Ingeniería y Construcciones y Construcciones Alpi. De las 13 empresas que concursaron, esta UTE fue la que presentó la oferta económica más baja, desde el presupuesto base de licitación de 32.488.005,23 euros, aunque la media de las ofertas, conocidas en la mesa de contratación, se situó en torno a los 22 millones de euros.

Ya en su momento, el Ayuntamiento de Santa Cruz expresó su precupación ante el retraso en en la tramitación del expediente, asegurando que iban a estar muy vigilantes con el cumplimiento de los plazos así como de las calidades que establece el proyecto, dada la baja de 10 millones ofertada por la empresa concesionaria. La ampliación ahora de esos plazos con una licitación del asesoramiento técnico parece darles la razón ante su preocupación.

En el pliego publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recuerda que las obras a realizar en la depuradora son necesarias por distintos motivos. Así, se detalla que, en la actualidad, la EDAR no funciona correctamente, en particular en lo referente al tratamiento biológico, obteniéndose resultados que muchas veces no cumplen con los requerimientos exigidos en el agua tratada.

La razón de este mal funcionamiento de la planta se basa, principalmente en el hecho de que existe una diferencia entre las láminas de agua en el reactor biológico y la lámina de agua en los decantadores secundarios de más de 7,5 metros. De este modo no se produce adecuadamente la separación sólido-líquido. Por otro lado, existe una demanda creciente de agua reutilizada para su uso agrícola y en riegos de parques y jardines que debe ser satisfecha con el efluente de la EDAR, con lo que parte del caudal tratado deberá tener la calidad suficiente para este fin.