El Parque Marítimo se prepara para la inauguración del Carnaval

Cada vez queda menos para el pistoletazo de salida del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019. Los operarios trabajan ya en el montaje del escenario sobre el que se celebrará la gala inaugural, que tendrá lugar el próximo viernes, 1 de febrero, a las 21.30 horas, en el Parque Marítimo de la capital. Elvis Sanfiel será el encargado de volver a conducir esta primera cita del Carnaval dedicado a Las Profundidades Marinas, que contará con la intervención de los cuerpos de baile de las comparsas de la fiesta chicharrera.

En esta cita, que será retransmitida en directo por la Televisión Canaria para todo el Archipiélago, los asistentes y telespectadores podrán ver “un poco de qué va a ir la fiesta este año, el orden en el que van a desfilar las 45 candidatas y alguna sorpresa confío que haya, pero me la guardo de aquí al 1 de febrero”, adelantó el director artístico de las tres galas de elección de Reina (infantil, adulta y de los mayores) y de la inaugural, Enrique Camacho, en una reciente entrevista a DIARIO DE AVISOS.

“Es una gala sencilla, pero se ha convertido en un acto entrañable y bonito, porque es con todas las candidatas juntas, que no vuelven a estarlo salvo en la presentación en el Ayuntamiento, y es un día en el que estarán también los diseñadores y los patrocinadores”, añadió la concejal de Fiesta, Gladis de León.

El escenario escogido, el Parque Marítimo, ya albergó la presentación del Carnaval del Caribe, hace dos años. “El Parque Marítimo me gusta mucho, aunque es verdad que no fue mi primera opción, pero esa era más compleja de realizar, y al final decidimos volver a un sitio que hace dos años nos dio mucha suerte, aunque vamos a cambiar la ubicación respecto a aquel montaje del Caribe. A mi particularmente es un sitio que me gusta mucho y creo que puede presumir de ser un marco para presentar el Carnaval con la ciudad que no tenemos en otros sitios”, enfatizó Enrique Camacho al respecto.