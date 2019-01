El Pleno de Santa Cruz apoya convertir el Balneario en un centro de salud y de mayores

El Pleno de Santa Cruz de Tenerife acordó ayer, con solo la abstención de Sí se puede, respaldar los acuerdos y peticiones, tanto de los colectivos y asociaciones agrupados en el colectivo Habla Juntos por San Andrés y del Tagoror del Distrito de Anaga, “como fiel reflejo de la participación ciudadana y vecinal, para que el futuro uso de las instalaciones del Balneario sea destinado a centro de mayores y de manera compatible como centro de salud, con las instalaciones y equipamientos deportivos complementarios que se consideren adecuados a tal finalidad”, según el texto aprobado.

Además, se insta al Gobierno de Canarias, como titular del inmueble, “a que cumpla a la mayor brevedad posible con su compromiso de acometer las obras de reforzamiento de pilares y aseguramiento de las instalaciones, con vista a que sea posible su rehabilitación con dichos usos futuros”. También se insta a las administraciones competentes “para que den viabilidad a tales propuestas”.

“El balneario forma parte del patrimonio sentimental de los chicharreros”, destacó el concejal José Alberto Díaz-Estébanez, defensor de la moción presentada por el grupo de Gobierno (CC-PP), quien indicó que “no es posible que vuelva a ser un balneario”, pero “lo que es posible es su rehabilitación convirtiéndolo en una oportunidad para cubrir necesidades y carencias en la zona”. Así, “consultando a los vecinos, se han pronunciado de forma clara y rotunda por destinarlo como centro de mayores, integral y público, y está plenamente justificado con el progresivo envejecimiento de la población de Anaga. Y buscando el uso compatible con el centro de salud, como alternativa a la Casa del Mar, cuyas condiciones actuales son muy precarias”, añadió el también portavoz municipal de Coalición Canaria.

Por ello, con esta moción también se trata de que, aunque el Gobierno canario ha manifestado su compromiso en recuperar el inmueble, lo que anunció en 2016, “se trata de ir más allá de asegurar los pilares” y acometer las obras “concibiendo estos usos futuros”.

La moción también contó con la intervención ciudadana de Gabriel Martín, del colectivo Habla Juntos por San Andrés, y Ángel López, de la Plataforma en defensa del Balneario.

Sin embargo, el portavoz de Sí se puede, Pedro Arcila, apuntó que, aunque la moción le parecía buena, debería recoger también el uso deportivo y recreativo para esta instalación, tal y como defienden desde la Plataforma en defensa del Balneario.

El portavoz nacionalista rechazó la propuesta de Arcila y mostró sus dudas en cuanto a que el uso recreativo o deportivo sea compatible con un centro de salud o de mayores, apostando porque esas posibles instalaciones deportivas estén en la zona externa al balneario.

“No todos los usos caben. Desde el primer minuto dije que teniendo en cuentas las carencias sanitarias y el envejecimiento de la población, un uso prioritario es centro de mayores y centro de salud. Si además de eso se pueden poner otras cosas, que sean compatibles con esta actividad, por supuesto. ¿Es compatibles una cancha polideportiva al lado de un centro sociosanitario? No lo sé, algún técnico me lo tendrá que decir”, sostuvo el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien defendió que “el acuerdo de hoy no obstaculiza que en un futuro se puedan realizar más actividades u otros usos compatibles allí”.

Sin embargo, la moción, que pretendía ser institucional, al final se aprobó sin el apoyo de los concejales de Sí se puede, que se abstuvieron en la votación, mientras que el resto del Pleno la apoyó.

Asimismo, Bermúdez también mostró su acuerdo con que el Cabildo no haya aprobado el inicio del expediente para declarar BIC al balneario porque, a su juicio, eso podría haber dificultado que albergara los posibles usos que se barajan ahora. “Creo que lo de la declaración BIC podría ser un error”, enfatizó.

Por otra parte, el Pleno debatió también una moción de Sí se puede, que no se aprobó, en la que pedía que se instara a la Junta de Gobierno Local a que proceda a incoar expediente para la resolución del contrato con la concesionaria adjudicataria del aparcamiento público municipal en la avenida Tres deMayo, cuya gestión “fue cedida de forma ilegal a una empresa privada”, en concreto al Corte Inglés, apuntó el portavoz de IU, Ramón Trujillo.

‘Parking’ Tres de Mayo

“El procedimiento sancionador no puede ser más claro, hay que recuperar un aparcamiento público cedido de forma ilegal a una empresa privada. Pero nos encontramos con que los expedientes caducan porque la asesoría jurídica tarda en pronunciarse, y la directriz política no pone las prioridades aquí”, añadió Trujillo.

Mientras, el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, recordó que, tal y como ya respondió en la última Comisión de Control, existe un informe de los servicios jurídicos que apuntan que “es posible, dado el tiempo transcurrido, que a día de hoy sí se pueda autorizar la transmisión de la concesión” de la adjudicataria al Corte Inglés. Aún así, apuntó que se está a la espera de un nuevo informe de los servicios jurídicos sobre la valoración de la situación y la opción de la mejor solución. “La posición del grupo de Gobierno será la que diga el jefe del servicio jurídico, si propone resolución del contrato se hará, si sanción, sanción, y si autoriza la cesión, cesión. Nosotros no estamos gobernando a favor de nadie, sino del interés general”, enfatizó el alcalde.

Sin embargo, esta respuesta levantó las críticas de la oposición. “Llevamos 5 años pendientes de que se sancione a una empresa por una infracción muy grave, y que me diga que su área aún está estudiando qué hacer…”, denunció Pedro Arcila.