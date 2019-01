El polémico terapeuta que “curaba” la homosexualidad se declara gay

A David Matheson le ha salido el tiro por la culata. Tras años tratando de “curar” la homosexualidad, el terapeuta se ha convertido en estos días en protagonista de la actualidad internacional tras declararse gay. En una larga publicación en Facebook, el americano se sinceraba con sus seguidores: “Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo. Y me di cuenta de que era hora de que me afirmar a mí mismo como gay”.

Tras 30 años de matrimonio, Matheson ha afirmado: “Estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad”.

El autor del libro Convertirse en un hombre completo y creador de varios programas experimentales para “curar la homosexualidad” hizo pública su orientación sexual después de que la organización LGTBQ Truth Wins Out revelara unas declaraciones hechas por Matheson en una terapia de conversión. Según el relato de su compañero Rich Wyler, el terapeuta les había dicho que no podía vivir una vida “célibe y que está buscando un compañero masculino”.

“No es que yo haya estado fingiendo todos estos años o que mi elección sea inevitable”, comenta. “Mi matrimonio fue genuino y sincero y una rica bendición. Recuerdo la mayor parte de él con cariño y gratitud por la alegría y el crecimiento que supuso en mí”, dice.

David anima, además, a “ser realmente dueños y sentirse seguros de su camino de vida”.

Sin embargo, no se arrepiente del trabajo que ha llevado a cabo como terapeuta de “conversión gay”, ya que se siente convencido de que “ayudó a muchos”, a pesar de que admite que “hizo daño a algunas personas”.