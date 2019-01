Gallos capturados en bolsas de basura y metidos en maleteros en La Palma

La erradicación de la notable población de gallinas y gallos del Barranco de Las Nieves, en el tramo comprendido entre el Barco de la Virgen y la conocida como Barriada de Pescadores, que desde un año atrás ha sido denunciado como un problema de salud pública y que obligó al Ayuntamiento a sopesar las posibles medidas para terminar con el problema, es desde hace unos días motivo de enorme polémica tras la denuncia pública de una de las vecinas, que asegura haber sido testigo de cómo las gallinas son metidas vivas en grandes bolsas de basura para luego morir asfixiadas.

La vecina denunciante, Zenaida Pérez de la Cruz, está indignada con esta situación, que asegura haber puesto en conocimiento de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma, pese a lo cual ha seguido produciéndose, siempre durante la noche y la madrugada. “Cuando les he preguntado cómo pueden actuar así con animales que están sufriendo con ese trato, me han dicho que este es un asunto del Ayuntamiento, que son de una asociación sin ánimo de lucro y que lo hacen por encargo del Ayuntamiento”. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se señala que “la actuación de retirada de los gallos del Barranco de Las Nieves responde a la reclamación que desde hace años viene haciendo la mayor parte de los vecinos de la zona, ya que la presencia de estos animales se había convertido en una plaga, con los consiguientes problemas para la salud pública y la seguridad”. En respuesta a la pregunta de esta redacción sobre el trato que reciben estos animales, se señala que “la actuación se está realizando de manera correcta por una empresa especializada y en ningún caso se está maltratando a los animales. Además, se están entregando a granjas o particulares para su mantenimiento. Ya se ha realizado esta labor en Benahoare y se está finalizando en el Barranco de Las Nieves. Por último, el Ayuntamiento recuerda que las ordenanzas municipales prohíben alimentar animales en la vía pública”.

Pese a todo, a la queja de Zenaida Pérez se ha sumado la de otros ciudadanos que no dan crédito a que el control de estos animales se esté llevando a cabo con mecanismos tan primitivos como el traslado el bolsas de basura y su supuesta muerte por asfixia, cuando existen alternativas para evitar el sufrimiento animal, e incluso su captura y retirada de forma que no se infrinjan padecimientos a los animales. La falta de control en la reproducción de estas aves domésticas fue el origen de esta situación, que era conocida desde hace años por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma pero que no se abordó hasta la recepción de las quejas vecinales. Si los datos denunciados por esta vecina se confirmaran, este podría ser caso de maltrato animal tipificado además en el Código Penal, que en su última reforma endureció las penas por estos comportamientos.