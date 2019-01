Gilberto González, elegido director artístico del TEA

El historiador del Arte Gilberto González (La Laguna, 1975) se incorpora oficialmente a TEA Tenerife Espacio de las Artes tras haber sido elegido como director artístico de este centro de arte contemporáneo del Cabildo a través de un procedimiento de pública concurrencia, en el cual se valoró tanto la idoneidad de los proyectos presentados así como el perfil y la experiencia profesional de las candidaturas. El nombramiento fue aprobado por el consejo de administración de la entidad atendiendo a la propuesta realizada por la comisión externa de valoración, que estuvo integrada por cinco profesionales de reconocido prestigio de la creación contemporánea.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (Tacpcac) había anulado el resultado del concurso público convocado por TEA y que el pasado 4 de junio recaía en Gilberto González después de que otros dos candidatos presentaran sendos recursos entendiendo que había existido agravio en el proceso de licitación, adelantaba eldiario.es la semana pasada. Finalmente, y tras aplicar las recomendaciones del Tacpac), Gilberto González ha vuelto a ser elegido para el cargo de director artístico del museo de arte tinerfeño.

El proyecto de Gilberto González para los tres próximos años se presentó bajo la denominación Principio de incertidumbre y en él proponía una dirección artística horizontal como un puente capaz de propiciar una negociación equilibrada entre la administración del centro y los procesos que pueden y deben acontecer ligados a la práctica artística y cultural al servicio de la ciudadanía. Precisamente González hablaba de la importancia de abrir el museo a los ciudadanos en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS poco después de haber sido elegido la primera vez.

Principio de incertidumbre fue el proyecto más valorado entre los ocho aspirantes a esta convocatoria y que fue analizado por el profesor titular de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús M. Carrillo; la conservadora de Public Engagement del Centre for Contemporary Arts (CCA) de Glasgow, Viviana Checchia; la profesora de Culturas Visuales en Goldsmiths, University of London, y Senior Curator de Creative Time, Nueva York, Elvira Dyangani; la coordinadora académica de Central Saint Martins School of Art de Londres, Yaiza Hernández; y el coordinador de la Unidad de Investigación y Doctorado de UDRBAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, Jaron Rowan.

currículum

Gilberto González es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y posteriormente recibió una beca para estudios avanzados de Museología en el Smithsonian America Art Museum en Washington y ha sido conservador del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y coordinador general de la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias. A lo largo de su trayectoria, ha comisariado diversos proyectos expositivos, entre ellos, la última edición de Fotonoviembre. Además de ello, ha participado en varias publicaciones, talleres y seminarios.

Es uno de los fundadores de la Oficina para la Acción Urbana (2013), un espacio de encuentro entre artistas, curadores y arquitectos que investiga y promueve lecturas alternativas al concepto de modernidad a partir de la década de los 60 en Canarias y que junto a otras asociaciones y colectivos ha colaborado en dinamizar la participación y transformación del tejido cultural de la isla durante los últimos años. Entre otros encuentros y talleres, organizan los encuentros Entomología local en el Museo de Bellas Artes de Tenerife. Además de ello, González ha sido miembro del Consejo editorial de REDAC, revista de arquitectura de Canarias, y actualmente es director del Aula de Cultura de Pensamiento Artístico Contemporáneo de la Universidad de La Laguna.