Gillette lanza un anuncio contra el machismo y provoca un boicot mundial

La marca de afeitadoras, cuchillas y productos masculinos Gillette ha decidido arriesgar en su último anuncio. Lo ha hecho denunciando la denominada masculinidad tóxica mediante una serie de actitudes que relacionan al hombre con la violencia, el acoso escolar o la agresividad sexual.

En el vídeo se muestra a este género acosando a mujeres, menores peleando e, incluso, riéndose de actitudes machistas. También hace un guiño al movimiento #MeToo: “No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, teniendo las mismas viejas excusas”.

“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBe pic.twitter.com/hhBL1XjFVo

— Gillette (@Gillette) 14 de enero de 2019