Hablamos con Javi Pérez de Canary Run, organizadores de la Hero Trail de Adeje

Con la Hero Trail Adeje se estrena el calendario de pruebas de trail en este 2019. La carrera, organizada por el Club Canaryrun y el Ayuntamiento de Adeje, tendrá lugar este domingo 13 de enero en el municipio de Adeje, y será el primer test del año para los corredores inscritos. La carrera tendrá dos modalidades, 12 y 22 kilómetros, que tendrán que sortear un recorrido bastante exigente. Hemos querido hablar con Javi Pérez que forma parte del Club Canary Run, para que nos cuente más sobre esta I edición de la Hero Trail Adeje.

-Nace Hero Trail de Adeje con su primera edición, ¿Cuál es la impresión de la organización en cuanto al número de participantes?

Para ser una primera edición estamos muy satisfechos, las expectativas se han cumplido con creces y esperamos estar a la altura de lo que demandan los participantes.

-¿Cuánto trabajo y horas perdidas de sueño hay detrás de la organización de una prueba de estas características?

Detrás de estas pruebas hay mucha dedicación, desde que se gesta la idea hasta que se hace realidad pasan muchos meses. Las horas de sueño no son perdidas, más bien son horas utilizadas para llevar a cabo este sueño, el de organizar una nueva carrera. Si bien cada uno de los que componemos Canary Run tenemos nuestros trabajos, el tiempo que dedicamos a la organización es dedicado con cariño, así que más que horas perdidas de sueño son horas ganadas para cumplir un objetivo.

También debemos destacar que sin la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, sacar esta prueba adelante es imposible.

-La prueba tiene dos distancias. Háblanos sobre el recorrido de cada una de las mismas y sus niveles de exigencia

Ambas distancias parten desde la Plaza España a las puertas del Ayuntamiento de Adeje, se caracterizan por comenzar en desnivel positivo desde el primer paso, al llegar a Boca Tauce las dos distancias cogerán el sendero en dirección a La Quinta, donde encontrarán el primer avituallamiento, a esta altura estamos en el kilómetro 6,5 de carrera, de ahí en adelante comienza nuevamente un sube y baja por zonas de barranco hasta llegar a un sendero que divide a ambas distancias (kilómetro 7) en este punto los participantes de 12 km giran a la derecha y comienzan 5 km en bajada hasta llegar a la meta, mientras que la carrera de 22 km gira a la Izquierda, durante el trayecto encontrarán el segundo avituallamiento en el kilómetro 10 y no para de subir hasta los 1300 metros de desnivel positivo, de ahí baja hasta Ifonche donde encontrarán el tercer punto de avituallamiento y vuelve hasta la división de caminos que los llevará a meta, estos últimos 5 km son en bajada.

-Hay un claro componente solidario y de respeto al medioambiente en todo tipo de pruebas que se disputan al aire libre. ¿Se va a tener especial cuidado para que la prueba no deje huella ecológica en el recorrido de la misma?

Este es un tema que nos viene preocupando (y del que nos venimos ocupando) en cada carrera que hacemos, en el caso de la Herö Trail Adeje hemos destacado en el reglamento que no se entregarán vasos en los puntos de avituallamientos, dado que en otros eventos que organizamos hemos detectado que se genera una gran cantidad de residuos. Los participantes deben llevar su propio sistema de hidratación (mochilas, botellas de hidratación, cinturones o lo que les sea más cómodo) y los voluntarios de cada punto les repondrán líquido en sus recipientes. De esta manera logramos bajar la huella ecológica en gran medida.

-Al ser una prueba en la que parte del trazado discurre por vía urbana, ¿se ha establecido algún tipo de dispositivo de seguridad especial para ese día?

En la zona de salida y meta ubicada en la Calle Grande se cortará el tráfico durante la duración de la prueba, la policía de Adeje se ha volcado de lleno en la colaboración para esta prueba y agilizará el tráfico rodado durante todo el evento

-La prueba está organizada por el club Canary Run que lo componen tú Javier Pérez, Víctor Sanabria, Héctor Torres y Nico Gil. ¿Cuéntanos como nace el club?

Bueno, Javier, Víctor, Nico y Héctor somos las caras visibles en los eventos, pero el club nace en el año 2010 fundado por Víctor Sanabria y Nico Gil, con una comisión directiva de 3 personas más que ya no están en el club, el club nace con la idea de formar a aquellas personas que están empezando en el atletismo, carreras de calle y montaña y que no encontraban en ese momento un lugar o un entrenador que lo guíe, de ahí nació el proyecto “anímate a correr”, en el cual se fueron sumando personas que a día de hoy siguen en el club y han pasado de no haber corrido nunca a finalizar una maratón, a la par siempre estuvo la parte de organización de carreras, comenzando la casa por el tejado, con la organización del Campeonato de Canarias de 5 km y 10 km ruta, en Playa de Las Américas, esto nos motivó a seguir organizando carreras (que en ese momento en el sur, salvo la media de Las Galletas, no se organizaba prácticamente nada, dos años más tarde se incorporó Héctor Torres, el cual tiene un largo trayecto en la organización de carreras, en 2014 y yo me incorporé en 2016 se incorpora también en la organización de las carreras.

-¿Cuáles son las expectativas del club Canary Run para este 2019?

Las expectativas a nivel club son seguir creciendo, nos caracterizamos porque no somos un club que incorpore “figuras” sino más bien somos un club social, en el cual más que corredores somos un grupo de amigos, vamos creciendo juntos, de la mano y tratamos de ir a disfrutar de las carreras, si bien siempre está el afán de mejorar intentamos no perder la cabeza por si una competición no salió del todo bien, más bien nos apoyamos en el grupo y comenzamos a preparar el próximo desafío.

A nivel organización de carreras el objetivo de 2019 es afianzar los eventos generados en 2018. Este último año ha sido una etapa de siembra, ahora toca regar esas semillas y cuidarlas para que crezcan fuertes y sanas. Si bien este año también nacerá algún que otro evento nuevo el principal objetivo es afianzarnos como empresa de organización y no descuidar a los corredores/as que son los verdaderos actores de estas pequeñas obras de teatro que montamos.

-Dentro de vuestra oferta empresarial, figura la de preparación de corredores ¿El corredor nace o se hace?

Dada nuestra experiencia hay un poco de las dos cosas, por genética ancestral somos corredores, el ser humano se desplazaba grandes distancias para cazar, corría por necesidad, hoy en día esa necesidad a algunas persona se les despierta y ahí es cuando llegan a nosotros, en Canary Run intentamos que cuando alguien llega al grupo se haga la siguiente pregunta ¿Porque estoy aquí? Normalmente nos responden: porque estoy agobiado/a con el trabajo y necesito desconectar. Ahí hacemos la segunda pregunta ¿dónde quieres llegar? Y la respuesta el 99% de las veces es: A ningún lado, sólo quiero correr para sentirme bien. Luego de un tiempo, cuando empiezan a querer bajar tiempos y a “picarse” hasta con su sombra, volvemos a hacer la primer pregunta, he intentamos que esto de entrenar no se convierta en un agobio más, que realmente vengan a desconectar del trabajo, de la rutina y, que si bien se puede seguir mejorando recuerden que no vivimos de esto y que la respuesta que dieron a la segunda pregunta siga siendo la meta final.