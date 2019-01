Héctor Gómez: “Estamos ante el momento ideal para que el PSOE gobierne Canarias”

El isorano Héctor Gómez lleva unos meses como director general de Turespaña. Atiende a DIARIO DE AVISOS en la semana en la que afronta la feria de turismo más importante del país, Fitur, con una visión bien distinta a la que tenía cuando era concejal en Guía de Isora. No sabe cuánto tiempo le queda en Madrid, por la rapidez con la que la política se mueve actualmente. Sonó para ser el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, pero, ahora mismo, solo piensa como responsable de Política Internacional en la Ejecutiva Federal del PSOE y en clave turística.

-Como responsable de Turespaña, la próxima semana se desarrolla Fitur, ¿cómo afrontamos esta edición?

“En primer lugar, hay que analizar el ejercicio de 2018 con unos datos que mejoran el 2017, a pesar de que justo a mitad del ejercicio, los indicadores y las perspectivas eran las de no revalidar o dar continuidad a esa línea ascendente de los últimos años y lo hemos conseguido, en un 0,9% en el número de turistas y, lo que es más importante, un 3,1% con respecto a 2017 de gasto en destino. Eso consolida el liderazgo de España”.

-Sin embargo, Canarias parece que ya es complicado que repita esos años de récord en el número de turistas, nuestros países competidores como Egipto, Túnez y Turquía parece que vuelven a resurgir…

“Cuenta con una normalización por la recuperación de estos países, pero ha sido muy leve. En cualquier caso, las perspectivas del conjunto del país y también de las Islas para 2019 son muy buenas”.

-¿Qué nos vamos a encontrar en Fitur?

“Vamos a poder potenciar vínculos con todos los agentes relacionados con el turismo y fortalecer estrategias de coordinación también entre administraciones. Parece que desde Canarias, esta vez, van de la mano y eso es una muy buena señal. En el ámbito que ahora nos ocupa, se hablará mucho de conectividad, tema brexit y serán tres jornadas muy intensas de trabajo. Por lo tanto, esperamos una feria que consolide las estrategias que venimos desarrollando, que están perfectamente claras y orientadas al turista cosmopolita, que incremente gasto en destino y creo que va a marcar la senda de Fitur 2019”.

-¿Cómo nos puede afectar el brexit?

“Creo que estamos en una fase de máxima incertidumbre, a propósito de lo que ha ocurrido esta semana en el Reino Unido. Lo que en un primer momento parecía que iba a ser un debilitamiento de Europa, realmente, lo que estamos viviendo es una implosión del propio Reino Unido. Evidentemente, ahora deben tomar decisiones y ver cómo se dibuja el nuevo marco de acuerdo. Desde luego, la Unión Europea (UE) está preparada para minimizar el impacto del brexit que se pudiera dar, pero en esta situación que ni el propio Reino Unido es capaz de sacar en la Cámara los acuerdos que negocia su líder, Teresa May, parece, evidentemente, abocado a una situación de bloqueo en las próximas fechas. El margen de maniobra en el contexto temporal es muy limitado porque en mayo hay elecciones al Parlamento Europeo”.

-De todas formas, hay otros países que ya tienen un plan de contingencia preparado. ¿Y España?

“Tenemos una estrategia muy clara liderada por los diferentes Ministerios, pero, especialmente liderada por Moncloa, planes de contingencia públicos en muchos ámbitos, también de la mano de la iniciativa privada, en el ámbito comercial, en diferentes espectros que condicionan esta salida del Reino Unido de la UE. A partir de ahí, estamos a la expectativa de que no sabemos en las condiciones en las que se va a dar ese brexit, sí es que definitivamente se da, si es que vamos a enfrentarnos a unas elecciones en el Reino Unido, si es que vamos a tener un segundo referéndum,… Pero, desde luego, el Gobierno de España está preparado y la UE, también”.

-Pero, ¿han buscado otros nichos en el mercado turístico que puedan suplantar al más que previsible descenso del turismo británico?

“En el conjunto del país, el 80% de los turistas que nos visitan son europeos. Nosotros advertimos que el turismo británico no tiene por qué sufrir una ralentización en el flujo de turistas a nuestro país o a nuestra comunidad autónoma, pero, evidentemente, estamos a la expectativa. La estrategia es clara, ir a un proyecto de potenciación de un turista cosmopolita, que aumente gasto en destino, potenciar los grandes activos con los que contamos en nuestro país. En España y en Canarias tenemos claro que se pueden establecer acuerdos que minimicen esa salida del Reino Unido”.

-Esta semana hemos conocido que Norwegian abandona sus bases en Palma de Mallorca, Tenerife Sur y Gran Canaria y se rumorea que también podría hacer lo mismo Ryanair ¿Tiene más información sobre los posibles planes a corto-medio plazo de las compañías aéreas?

“Nuestro propósito, evidentemente, no es otro que potenciar y mejorar la conectividad. España es un país extremadamente bien conectado y por eso es un destino líder. No es una buena señal que podamos perder competitividad en el contexto de la conectividad. No obstante, desde el Ministerio se está haciendo un seguimiento para que tengan el menor impacto posible”.

-Cambiemos de tercio y abordemos la política en clave nacional y canaria. ¿Entiende el presidente Sánchez el enfrentamiento continuo del Gobierno de Canarias con el Gobierno central?

“El presidente es conocedor de todo lo que sucede en todo el territorio nacional y en cada una de las comunidades autónomas. Además, interlocuta con la dirección del partido en Canarias y, evidentemente, también lo ha hecho con el presidente del Gobierno de Canarias. No obstante, hemos vivido una realidad de confrontación directa que corresponde a una estrategia, pero la responsabilidad del presidente del Gobierno está por encima de todo aunque ya no es por los presupuestos. Esta línea de confrontación viene mucho antes, prácticamente, desde el minuto uno en que Pedro Sánchez es presidente ”.

-¿A qué se debe esa estrategia de CC?

“Entendemos que deberían estar mucho más preocupados por solventar todos los problemas en los que sí tienen competencia directa como Sanidad o Educación. Tal vez, deberían centrarse en hablar más de eso y no desviar la atención con temas de política nacional. Está bien reivindicar, está bien exigir, pero desde la propuesta de la búsqueda de soluciones conjuntas, del entendimiento entre administraciones, de la colaboración política, pero en este caso, se han superado líneas de confrontación, precisamente, para intentar dejar de hablar de lo que verdaderamente interesa a los canarios. Que no quepa la menor duda de que Pedro Sánchez va a trabajar, como lo está haciendo también la organización socialista en las Islas por el bien de los canarios”.

-¿Se han desviado recursos que iban a venir a Canarias para dárselos a Cataluña? ¿El desfase es de 300 millones de euros como dice CC?

“Forma parte de este serial. Ahora toca el Presupuesto, con anterioridad tocaron otros asuntos. Lo que me parece una acusación grave es decir que se desvían recursos de una comunidad autónoma a otra, cuando, precisamente, el PSOE está cumpliendo con los convenios estipulados con Canarias”.

-¿Qué opinión tiene de estos PGE?

“Atienden a políticas transversales, a políticas de fondo en el ámbito social, de envergadura, con medidas muy valientes que afectan positivamente a la ciudadanía en Canarias. Por lo tanto, no es la única acusación grave que se le ha hecho al Gobierno de España. Son muchas más, pero, bueno, esto responde a esa estrategia política de confrontación. Recuerdo, al principio de esta legislatura, cómo el gran activo del Gobierno presidido por Clavijo era mejorar las relaciones con el Gobierno de España. Hoy, precisamente, la realidad es otra y no pueden decir desde este Gobierno de Canarias, que es por irresponsabilidad del PSOE. Evidentemente, a nadie se le escapa que estamos a la espera de unas elecciones muy importantes. Desde esa perspectiva, interpretamos que la campaña lanzada desde CC está orientada específicamente en esa dirección”.

-Quizá, ¿porque CC ve al PSOE como el rival a batir para seguir gobernando en Canarias?

“Con total seguridad, porque es una formación política estructurada, con posibilidades en el ámbito local, con muchas posibilidades también en otras administraciones como puede ser el Cabildo de Tenerife y, evidentemente, es el rival a batir. Además, gobierna en España. Priman los intereses electorales a la responsabilidad que corresponde. Desde luego, siempre respetando las reivindicaciones y las exigencias que se le deben hacer a un gobierno, pero nunca con la agresividad con la que se le ha planteado en esta ocasión al Gobierno de Pedro Sánchez. Puedo enumerar las diferentes acciones de confrontación que se han dado y, en la mayoría de los casos, el Gobierno de España ha dado respuesta”.

-¿Es el momento de desbancar a CC del Gobierno de Canarias?

“Es el momento de gobernar Canarias para el Partido Socialista y de crear un gobierno capaz de revertir líneas de acción que nuestro territorio necesita. Canarias necesita un gobierno capaz de poner a las Islas en la vanguardia de la gestión, modernizar sus servicios públicos y estar en la línea que merece la ciudadanía. El PSOE trabaja en Canarias para conseguir ese objetivo”.

-Ángel Víctor Torres será el candidato del PSOE. Usted estuvo en las quinielas…

“Ángel Víctor Torres es un gran candidato para ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Cuenta con un partido vertebrado, fuerte y tiene el apoyo de la organización a todos los niveles, y también lo tendrá de la ciudadanía”.

-Con respecto a usted, que está tan próximo al presidente Sánchez, ¿convocará elecciones en breve o pretende agotar la legislatura?

“Pedro Sánchez está muy centrado ahora mismo en la tramitación de los PGE. Se están adoptando medidas de gran calado que benefician a la ciudadanía. Podemos hablar del salario mínimo interprofesional, otras también muy potentes en el mercado laboral y, prácticamente, en todas las líneas de actuación del Ejecutivo. Después de muchos años de ajuste en la que se han visto minimizadas las oportunidades de los más desfavorecidos, hoy podemos ver cómo se adoptan medidas en esa dirección, para ayudar a quien más lo necesita. Por otro lado, el presidente ya ha dicho que pretende agotar la legislatura y, en cualquier caso, estamos convencidos, tanto el presidente como la dirección del partido, de la que formo parte, que cuando llegue el momento, se hará lo mejor, no pensando en la organización, sino en lo mejor para el país”.

-¿No se está cediendo demasiado a Cataluña?

“Realmente, en el ámbito de Cataluña ha bajado notablemente la tensión. Evidentemente, se dan situaciones y declaraciones que no ayudan, pero el Gobierno se está empleando a fondo para que la ciudadanía en Cataluña detecte que existe un gobierno con voluntad de integración y de unidad, que es el camino que debe seguir Cataluña y el conjunto del país”.

-¿Qué han hecho mal los partidos tradicionales, más Podemos y Ciudadanos, para que surja Vox?

“Creo que hay un punto de inflexión en los últimos años, después de la crisis, que genera cansancio en la ciudadanía y se establece un nuevo marco de búsqueda de soluciones. Tal vez, los partidos tradicionales, lo que no hemos hecho es explicar bien las medidas que se adoptaban o las que se tenían que adoptar, por la obligatoriedad de llevar a cabo determinados programas de gobierno. Evidentemente, hay formaciones políticas que captan esas necesidades que surgen. Nos encontramos en un contexto internacional con una clara tendencia a los liderazgos que a nosotros, como socialdemócratas, nos preocupan, como el caso de Bolsonaro en Brasil, de Erdogan en Turquía, el caso de Trump, la realidad de Rusia. En el caso concreto de España, evidentemente, el PSOE hoy gobernando rebaja, al actuar con responsabilidad, esa tensión que existía y que intentamos evitar”.

-¿Cree que Vox entrará en el Parlamento de Canarias?

“Todo hace indicar que van a contar con implantación en todos los territorios. Evidentemente, no sé en qué medida podrá entrar o no en un proceso electoral en las autonómicas y en las locales. Nuestra obligación como partido es contrarrestar las situaciones que se puedan dar, explicando qué es lo mejor para las instituciones, para Canarias y para España”.

-¿Se imaginaba esta vorágine de trabajo cuando aceptó ser el responsable de Turespaña?

“En la política los cambios se dan muy rápidos últimamente. En tres años, he pasado de tener responsabilidades en el ámbito local, en el Parlamento de Canarias y a formar parte de la estructura de un Ministerio. También digo que más allá de esas responsabilidades y esa velocidad, tengo mucha ilusión y muchas ganas de trabajar”.

-¿Qué va a hacer Héctor Gómez en el futuro? ¿Qué proyectos tiene a medio largo plazo? ¿Volverá a la política local?

“Veremos”.