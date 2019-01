Intersindical cuestiona el lugar elegido para ampliar las Urgencias del HUC

Intersindical Canaria (IC), sindicato mayoritario en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), presentó ayer un escrito dirigido a la gerente del citado centro hospitalario, María Soledad Pastor Santoveña, en el que cuestiona la idoneidad del lugar elegido (los espacios del pasillo de las antiguas consultas y en la planta 1 del edificio de Hospitalización) para la ampliación de los servicios de Urgencias por el colapso que padece por la falta de médicos y la fase preepidémica de la gripe.

Tal y como se recoge en un documento registrado ayer en el HUC al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, IC solicita el “estudio y la evaluación de los nuevos puestos de trabajo en el sentido de si cumplen con la normativa en Prevención de Riesgos Laborales en los aspectos de Seguridad y Salud, Higiene y Ergonomía”.

La polémica surge tras desvelar este periódico la situación de colapso que padecen las citadas Urgencias del HUC, por lo que la dirección del mencionado centro hospitalario tomó la decisión de habilitar nuevas áreas de atención para dar la mayor calidad asistencial posible ante el incremento de la demanda por parte de los usuarios. En concreto, la dirección del hospital ha habilitado siete nuevas camas, lo que hace un total de 111, para pacientes de Urgencias. Sin embargo, DIARIO DE AVISOS publicó en su edición de ayer las instalaciones donde la dirección del HUC tiene previsto ubicar esas camas, y de ahí la reacción de IC, que duda de que esa sea la mejor opción.

scs

Por su parte, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, aseguró ayer en COPE Canarias que “hay un problema de déficit de especialistas en toda España, sobre todo, en el ámbito de Urgencias y de médicos de familia. Estamos intentando abrir los procesos de selección, pero no encontramos facultativos. Es un asunto que ya hemos planteado muchísimas veces porque en Canarias ese déficit, por las condiciones insulares, tiene un efecto mayor”.

Domínguez descartó que el motivo sea el económico, aunque “siempre sería mejor que los médicos estuvieran mejor pagados, pero insisto, no creo que sea un problema económico, sino que no hay. No se presentan a los procesos de selección y, simplemente, tienen otras alternativas fuera del sistema público”, recalcó en la citada emisora radiofónica.

El número dos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, al ser cuestionado por el escrito de descargo de responsabilidades rubricado por facultativos de Urgencias del HUC, hecho público en su edición de ayer por este periódico, afirmó “desconocer el documento”, aunque admitió que “es la primera vez que en Canarias conozco una circunstancia como esa”, aunque al parecer hubo un caso parecido, también en el HUC, hace ya algunos años. A la hora de defender las medidas y la activación del Plan de Contingencia que se recoge en el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (Pluscan), el director del SCS detalló que, “en el caso del servicio de Urgencias del HUC, se ha incrementado la plantilla en más de 26 profesionales y se han tomado determinadas medidas solicitadas por el propio hospital”.

Respecto a los motivos de por qué se colapsan los hospitales canarios, Conrado Domínguez consideró que “ahora estamos en unas circunstancias diferentes, no solo por el incremento de la asistencia, sino porque se acercan también periodos electorales y todo este tipo de cosas que cambian un poco el escenario”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico CESM, Levy Cabrera, afirmó ayer a este periódico que “es cierto que hay una falta de médicos porque ha habido una mala planificación en la formación de especialistas en medicina familiar y comunitaria”. Aunque no sea responsabilidad del actual director del Servicio, Cabrera precisó que “había que haberlo previsto a finales de la década anterior para ahora disponer de esos especialistas de más, que ayuden a suplir, primero, las jubilaciones que se van a producir, más las que ya se están produciendo”, y luego “contar con plantillas adecuadas a la demanda asistencial que tenemos, y muchísima, en atención primaria, donde hay que revisar los cupos y poner más médicos de familia en los centros de salud”. Levy Cabrera precisó que “ahora hay saturación y colapso, no solo de las Urgencias hospitalarias, sino además de los servicios normales de Urgencias, y mucha saturación en atención primaria”. El representante del sindicato CESM también se refirió, al igual que IC en los últimos días, a que en el citado centro hospitalario “tendrán que poner mejores condiciones laborales y retributivas a corto plazo para compensar a los médicos de familia de los centros de salud, para que se decidan a trabajar en el HUC”.

Intersindical Canaria ha señalado, además, que en el Hospital Universitario Nuestra de Candelaria el SCS ofrece a los facultativos de sus Urgencias y a cualquier otro médico la estabilidad de una interinidad por plaza vacante, mientras que en el HUC los médicos son contratados por meses y eso, finalmente, afecta al paciente y multiplica la posibilidad de que se produzcan estos fracasos asistenciales.