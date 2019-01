Kiko Matamoros sobre la relación de Makoke con Julio Iglesias: “Ni que fuera el Papa”

Parece que Kiko Matamoros y Makoke han decidido hacer borrón y cuenta nueva de cara al 2019 y dejar de lado la batalla pública que han protagonizado después de su polémico divorcio y el colaborador de Sálvame sale ahora en defensa de su ex mujer.

Tras pasar las navidades en Punta Cana en compañía de su hija Laura Matamoros, Kiko ha aterrizado en Madrid para responder a nuestras preguntas sobre las últimas polémicas y sorprendentemente ha salido en defensa de Makoke ante la supuesta intención de Julio Iglesias de enviarla un burofax para que niegue la relación entre ambos que ha hecho pública.

Muy tajante Kiko no ha dudado en cargar contra Julio Iglesias, asegurando que tanto él como Makoke se han callado muchas cosas por no hacer daño pero que no tiene ningún miedo de hablar.

– ¿Qué tal has pasado el fin de año?

“Estupendamente”.

-¿Qué le pides al 2019?

“Tranquilidad”.

-¿Cómo han sido estas navidades diferentes? ¿Qué destacarías de ellas?

“Bueno, diferentes pero en compañía de alguien a quien quiero muchísimo que es mi hija”.

-No sé si has podido hablar con Makoke estos días…

“Pues nos mandamos un par de mensajes por año nuevo y eso”.

-Por los cumpleaños también, ¿no?

“Sí”.

-O sea que relación cordial hay y es la que vais a mantener, ¿no?

“Sí, no hay mala relación y es la que vamos a mantener, espero”.

– ¿Cómo se presenta este nuevo año?

“Pues para mí cargado de esperanzas, de que las cosas se asienten y de ocupar mí casa o mi nueva casa de una vez”.

-¿Por dónde has cogido la casa? ¿Vas a ser vecino de Makoke o de tu hija?

“No, voy a ser vecino de… Voy a estar más cerca de la estatua de Colón”.

-¿Te has decantado por el centro de Madrid?

“Sí, sí porque para vivir solo prefiero centro”.

-¿Y tu relación con Ana cómo está en estos momentos?

“Pues muy bien, espero verla ahora estos días y comer o cenar con ella”.

-Sí, porque ha comentado que se va para Milán para después de Reyes justo.

“Claro, se tiene que volver a estudiar pues ya está”.

-No sé si te has enterado que Julio Iglesias va a mandar un burofax a Makoke para que rectifique acerca de que mantuvieron una relación.

“¿Y esa información de cuándo es?”

-Es de ayer.

“Digo por si era del día de los inocentes. Si eso es verdad, me parece una imbecilidad por parte del cantante y me cuesta mucho trabajo pensar que sea cierto, y desde luego no sé qué tiene que rectificar Makoke. No sé qué ha dicho que pueda ofenderle a él pero vamos, hay cosas que Makoke no ha dicho que podrían ser muy ofensivas para él, a lo mejor en ese sentido ha querido presionar para que no hable pero vamos que si no lo ha hecho no creo…”.

-¿Qué tipo?

“No, yo no voy a decir más. Ahí sí que podríamos entrar en el tema de la intimidad pero bueno eso es una línea muy delicada, muy complicada. Yo espero que no sea verdad porque como sea verdad yo sí que voy a contar cosas”.

-¿Qué tú no te callarías?

” A mí, ¿quién? ¿Julio Iglesias? Ni que fuera el Papa, que me da igual”.

-Él lo que quiere es que rectifique que han mantenido una relación, no un encuentro si no una relación.

“Ya pues que ella, te quiero decir, puede decir y hacer lo que le dé la gana pero yo que he sostenido que han tenido una relación ni voy a rectificar y vamos, de momento voy a ser prudente, quiero decir que sí me da la gana de hablar a lo mejor si puedo hacer daño”.

-¿No se ha ido Laura con tu nieto? ¿Se ha ido con Benji?

“Yo de mi nieto no hablo, de Laura tampoco y de Benji tampoco, te quiero decir que de Laura puedo decirte que ha estado conmigo y ya está. Sé que Benji ha estado en la nieve con su familia y con el hijo de los dos”.