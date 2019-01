La campeona del mundo tiró de pegada para derrotar a Canarias

Gran espectáculo el que ofrecieron las selecciones de España y Canarias en la final del I Torneo del Atlántico S17. Con la tinerfeña Paola Hernández en el once incial, las campeonas del mundo cumplieron con el guión previsto y se impusieron al combinado autonómico no sin esfuerzo, pues la amplitud de la victoria (4-1) no refleja el encomiable esfuerzo que hicieron las jugadoras dirigidas por Sergio González durante todo el partido.

Los roles de ambas selecciones desde el principio fueron los esperados. España se encargó de dominar el esférico, así que a Canarias le tocó recurrir a su capacidad defensiva para contener a las de Toña Is y al contragolpe para acercarse a la portería que defendía María López Valenzuela.

Lo que no se esperaba es lo que sucedió en un minuto desde 10 a partir de un claro penalti de María sobre Lara González. Canarias tenía la oportunidad de adelantarse en el marcador. El disparo de Sara López fue duro, pero la guardameta española no falló. Aunque ahí no acabó la jugada. Tras varios rechaces el balón llegó a las botas de Evelyn que desde la frontal del área lo lanzó ajustadito al palo derecho. Esta vez María no pudo hacer nada.

Canarias daba la campanada. No se esperaba que el humilde equipo del archipiélago pudiera plantar cara de esa manera a las campeonas de Europa y del mundo. El empuje del numeroso público asistente al partido resultó un plus para las canarias que se multiplicaron con la idea de sorprender a España.

No varió el guión general del encuentro tras el tanto. España continuó manejando el balón la mayor parte del tiempo y Canarias replegada, se valía de transiciones rápidas para llegar a la meta rival. En esa coyuntura, Lara en el minuto 33 se plantó sola ante María y estrelló el balón contra ésta. Fue la ocasión más clara del conjunto entrenado por Sergio González, oportunidad a la que España respondió contundentemente.

Ascensión Martínez en una de sus múltiples internadas por la banda izquierda lograba el empate ajustando el balón al segundo palo a través de un fuerte disparo que no encontró oposición hasta introducirse en la portería canaria.

Un contragolpe ejemplar de España tras robar el balón cuando no habían pasado más que 30 segundos desde la reanudación, culminó con el gol que marcó el desarrollo del segundo período y a la postre del partido. Si bien la selección del archipiélago nunca bajó los brazos e hizo un esfuerzo físico encomiable, no pudo inquietar al combinado nacional como lo hizo en el primer tiempo.

España reflejó este dominio en el marcador con el tanto de Sara Carrillo en el minuto 65. La jugadora del Fundación Osasuna cerró con un fuerte disparo una gran jugada de ataque en la que se puso de manifiesto el potencial como bloque de las campeonas de Europa y del mundo sub 17. Con el cuarto gol, obra de Arantxa Medina cuando apenas quedaban cinco minutos para el final, se cerró la justa victoria de España.

Entrega de trofeos



Con un reconocimiento a las colegiadas que dirigieron los encuentros se inició la ceremonia de cierre del torneo. Norberto Castilla, el presidente del Comité Interinsular Técnico de Árbitros, fue el encargado de entregar los galardones a las árbitras.

A continuación, Francisco Rivera Franco, vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, concedió el trofeo de cuarta clasificada a la Selección de Eslovaquia. Por su parte, Irlanda del Norte, la tercera, recibió el suyo de manos de Cristo Pérez, consejera de deportes del Cabildo de Tenerife.

Los momentos más emocionantes se dieron con la entrega del trofeo de subcampeonas a la Selección de Canarias por parte de José Francisco Pérez, director general de deportes del Gobierno de Canarias; y a la Selección España que pasará a la historia como la primera campeona del Torneo del Atlántico S17 de fútbol femenino por parte de Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife.

FICHA TÉCNICA

SELECCIÓN DE ESPAÑA: María López Valenzuela (capitana) (Paula Jiménez, min. 46); Ana Tejada (Emma Ramírez, min. 84), Jana Fernández (Sonia García, min. 84), Eva Alonso (Gema Climent, min. 84), Paola Hernández (Claudia Iglesias, min. 66), Isabel Pala (Emma Martín, min. 76), Sara Carrillo (Arantxa Medina, min. 76), Nuria Martínez (Alba Fernández, min. 46), Nerea Vicente (Clara Rodríguez, min. 76), Ascensión Martínez (Ane Elexpuru, min. 66) y Ona Baradad (Carlota Sánchez, min. 46).

Entrenadora: Toña Is.

SELECCIÓN DE CANARIAS: Paola Olivia Rodríguez; Ana Paula Simancas, Sara López, Marta Gasienica-Kotelnicka [Manuela García, min. 56 (Alicia Pío, min. 56)], Adriana Moesha Méndez, Evelyn Acosta (Paloma Rojo, min. 56), Lidia Riveiro, Alba Quintana (Ainhoa Pérez, min. 76), Lara Gonzalez (capitana), Arminda Díaz (Janet Abreu, min. 76) y Carolina Bravo (Rocío Martín, min. 66).

Entrenador: Sergio González.

GOLES: 0-1; min. 11: Evelyn, de disparo raso desde la frontal del área. 1-1: min. 34. Ascensión Martínez, disparo raso desde la izquierda. 2-1: min. 46. Ascensión Martínez, con la izquierda culminando un rápido contragolpe. 3-1: min. 65. Sara Carrillo, de fuerte disparo desde fuera del área. 4-1: min. 85: Arantxa Medina, de disparo desde el borde del área.

ÁRBITRAS: Xiomara Díaz García (principal), Belinda Castilla Mesa (asistente 1), Desireé De León Hernández (asistente 2) y Estilita D’Los Ángeles González Pablique (cuarta árbitra).

INCIDENCIAS: Final del I Torneo del Atlántico S17 de Fútbol Femenino disputado en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife, organizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol en colaboración con el Cabildo de Tenerife, con el apoyo del Gobierno de Canarias. Tarde fría.