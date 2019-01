La nueva vida del guerrero Saiyajin

La valentía no se discute, se tiene o no se tiene. A Isai Villamur le sobra. Lo demostraba en su vida como deportista, subiendo al cuadrilátero sin complejos para tratar de ser el mejor boxeador posible y lo sigue demostrando ahora que decidió cambiar su cómodo estatus en Tenerife por la aventura de vivir en una ciudad que devora a los temerosos.

Y es que Londres no hace rehenes y el güimarero Villamur se topó de bruces con la realidad cuando pisó la capital inglesa después de escuchar los consejos de su amigo Nico para que viviera la experiencia. “Me ofreció el alquiler de un sofá en una casa donde vivían cinco compañeros más… y ese fue el comienzo”, relata desde Londres Villamur que aceptó el reto para “cumplir mi sueño de ser campeón mundial, de darle una buena vida a mis hijos, a mis nietos y a toda mi familia y tratar de ayudar a otras personas para que puedan cumplir sus sueños”.

“Sabía que tarde o temprano tendría que viajar y vivir esa experiencia llamada ‘sin filtro’ como se suele decir”, admitía un joven que tenía la necesidad de salir de esa sobreprotección a la que había estado sometido en casa. Miggy C fue el hombre que terminó de convencerle de acometer el cambio más radical de su vida. Una semana entrenando con el equipo London Shootfighters fue lo que hizo que la balanza se escorara hacia el lado del riesgo.

“Fue más que suficiente para poder abrir los ojos y ver de realidad, el nivel al que necesito llegar y debo estar para cumplir mi sueño y demostrarme que es en el lugar que debo estar”, aunque había que empezar desde cero en todos los sentidos, en el deportivo y en el personal y los comienzos entrañan sacrificios e inseguridades.

Para Isai Villamur no iba a ser diferente. “De inglés sólo sabía contar del uno al diez y cuatro colores… con eso no vas a ningún lado”, relataba antes de dar paso a las primeras vicisitudes reales en una casa “donde estaba todo lleno de humo, todos fumaban y no solo cigarros” y su amigo Nico se encontraba de vacaciones. Así que se armó de valor para salir a la calle a cumplir con los primeros trámites burocráticos. “Lo que en Tenerife se hace en una hora aquí me costó cinco días exactamente… abrir una cuenta en el banco”, imprescindible para poder trabajar en Inglaterra.

El traductor de Google se convirtió en su mejor amigo en esos primeros días en la gran ciudad. “Me pegué tres días caminando desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, banco tras banco”, hasta que consiguió certificar su primera misión. Luego llegaba a casa a descansar en su sofá alquilado por 180 libras al mes. “Al principio me dije, pero dónde coño estoy, pero ahora quiero a ese sofá porque fue parte de mi comienzo”, confesaba Villamur que encontró la ayuda de sus compañeros de piso para buscar trabajo, el primero de ellos de cocinero en un restaurante japonés “sin tener ni idea de cocina, sin entender ni un carajo de lo que me decían y sin haber cogido jamás un cuchillo tan grande con mis manos… fue duro y verdadero”.

Pero la idea de Villamur no era la de establecerse en Londres como ciudad de paso, para aprender un idioma y vivir la experiencia. Fue allí a pelear… en todos los sentidos. “Tardé dos meses desde que llegué a Londres para poder empezar a entrenar, cambié de trabajo para estar en uno que fuera más cerca del gimnasio”, porque en su odisea diaria con la cocina y el idioma también se incluían dos horas de trayecto en la ida y otras dos en la vuelta.

“Trabajaba desde las 12 hasta las ocho de la tarde, me levantaba a las seis para ir a entrenar y a la hora que llegaba al gimnasio no había nadie entrenando así que al principio estuve practicamente solo y cuando acababa de trabajar regresaba al gimnasio y los compañeros estaban haciendo la técnica. Yo me incorporaba sin entender nada de lo que explicaban, algunos días había sparring y yo los hacía sin problema, luego llegaba a casa sobre las 11, preparaba la cena y la comida del día siguiente, hablaba con los chicos del piso, con mi familia y los amigos y a descansar”. Esa era la complicada dinámica del día a día, pero en London Shootfighters hay más cosas peligrosas.

“Cada sparring es una batalla y si no estás preparado los asesinos de mis compañeros te dan con todo”, relataba Villamur para pasar a reconocer que “esto no es un juego, aquí nadie dice, venga, vamos a jugar a pegarnos, aquí te pegan, sangras, te limpias y siguen, te pegan, caes, te levantas y sigues”. Es lo que tiene entrenar con gente que “se gana la vida pateando el trasero de sus rivales”, porque en el equipo londinense “todos son profesionales, ganan dinero así y eso es lo que me encanta hacer a mí también”.

“Hoy en día soy uno más del equipo y me siento muy orgulloso de pertenecer a él. Aún no puedo comunicarme bien”, cuenta un hombre que se adaptó a las artes marciales mixtas con más presteza de la que pensaba aunque para ello tuviera que pasar un año. “Estoy aquí para cambiar mi vida, ya debuté a finales del año pasado con una victoria por nocaut técnico al minuto y 43 segundos del primer asalto, tengo una base más o menos para poder defenderme cuando intentan derribarme y también para cuando me derriban y empieza la lucha en el suelo… este es sólo el comienzo de mi carrera, lo sé de primera mano”.

Villamur espera que este 2019 sea un año “exitoso para mí” después de su fulgurante estreno dentro de la jaula. Ahora, además del apoyo de sus compañeros de piso, de los miembros de su equipo, de los amigos que ha hecho en Londres, cuenta con el de su pareja. “Me he cambiado cinco veces de casa, se dice fácil, pero no lo es porque vivo en un pequeño estudio, es decir un cuarto que tiene baño y cocina incluida por el que pagamos 800 libras al mes en una casa donde viven 10 personas más, es una locura, pero es lo que hay”.

Los cambios también llegaron a su vida laboral. Ahora trabaja durante la noche en un Burguer King “donde literalmente he tenido que sacar la mierda de los clientes cuando se han atascado los baños” porque así es como empiezan los que no hablan ni entienden el inglés en Londres. Isai colecciona anécdotas a diario, “tengo millones que escribiré en el futuro en un libro” y se adapta a trabajar diez horas durante cuatro días de la semana para poder entrenar de día junto al resto del grupo de élite del gimnasio y confiesa que “esto es temporal, en un futuro todo cambiará a mejor porque es como me he organizado para cumplir mi objetivo” renunciando a trabajos mejores en condiciones y salarios “pero mi sueño vale más y ahora mismo soy esclavo de mi sueño y nadie me va a parar”.

En la conversación muestra agradecimientos a borbotones. Para Chemen, su primer entrenador, para Jonay Negrín y la gente del Dude Box, “Romen me cuidó como un hermano mayor”, para sus primeros compañeros de piso en Londres, para Jonay Azarug “que grabó el video del comienzo de mi historia”, para sus familiares “en especial mi sobrino, que lo amo con locura” y, cómo no, para Miggy y toda su familia “por el apoyo que me brinda”. “Esto acaba de empezar, recuerden mi nombre, Isai Villamur, el guerrero Saiyajin”.