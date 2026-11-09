El CB Canarias devolverá el dinero de las entradas a los aficionados afectados por la borrasca Bruna

El CB Canarias devolverá el importe de las entradas a los aficionados que no pudieron asistir al partido entre La Laguna Tenerife y el Asisa Joventut, disputado este domingo, 8 de noviembre, en el pabellón Santiago Martín.
La decisión llega después de los cambios de última hora provocados por la borrasca Bruna, que inicialmente obligaron a anunciar el encuentro a puerta cerrada.
El club aurinegro ha informado este lunes de que activará un procedimiento de devolución para los espectadores perjudicados por las circunstancias meteorológicas. Los reembolsos se realizarán de manera diferente según el sistema utilizado para adquirir las localidades.
La entidad también trabaja en medidas de compensación para los abonados afectados, aunque todavía no ha concretado en qué consistirán ni cuándo se aplicarán.
Cómo solicitar la devolución de las entradas
El procedimiento dependerá de si las entradas fueron adquiridas por internet o de manera presencial.
Entradas compradas online en Bacantix
Los aficionados que adquirieron sus localidades a través de la plataforma Bacantix recibirán el reembolso de forma automática en las próximas horas.
El club ha confirmado que no será necesario presentar ninguna solicitud ni realizar trámites adicionales para recuperar el dinero.
Entradas compradas en formato físico
Quienes compraron entradas físicas deberán acudir presencialmente a las oficinas del CB Canarias, situadas en el pabellón Santiago Martín, para solicitar la devolución. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.
La entidad no ha establecido en su comunicado una fecha límite para realizar estas gestiones.
Qué ocurrió con el partido entre La Laguna Tenerife y el Joventut
La situación se originó el sábado, 7 de noviembre, cuando la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), ante las condiciones meteorológicas adversas, llevó a comunicar que el encuentro del domingo se disputaría sin público.
Sin embargo, durante la mañana del domingo se levantaron las restricciones que impedían la presencia de espectadores. Después de recibir la autorización de los organismos competentes, el CB Canarias anunció que finalmente permitiría el acceso al Santiago Martín, aunque con un margen de tiempo muy reducido.
El partido, inicialmente programado para las 12.00 horas, comenzó finalmente a las 12.15 horas, mientras que las puertas del recinto se abrieron a las 11.30 horas.
Este cambio permitió que el equipo aurinegro jugara con público, pero también provocó que muchos aficionados no pudieran reorganizar sus planes para acudir al pabellón después del anuncio inicial.
El club ha reconocido el esfuerzo logístico que supuso modificar las condiciones de acceso con tan poco tiempo y ha decidido compensar a los seguidores afectados.
El CB Canarias también prepara medidas para sus abonados
Además de devolver las entradas a quienes no pudieron acudir, el CB Canarias estudia fórmulas de compensación para los abonados que se vieron perjudicados por la situación.
La entidad ha explicado que trabaja en estas medidas siguiendo el criterio aplicado en otras ocasiones, aunque todavía no ha anunciado los detalles.
Por tanto, los abonados deberán estar pendientes de las próximas comunicaciones oficiales del club para conocer las condiciones de la compensación.