La UGT se desentiende del “frente social” que pide Clavijo por los PGE

La ejecutiva de UGT en Canarias no entiende que Fernando Clavijo apele a formar un “frente social” contra los Presupuestos Generales del Estado de 2019 sin conocer su contenido y solicita a Coalición Canaria (CC) que no bloquee su tramitación.

La dirección regional del sindicato insta al Gobierno regional a que “reclame un reparto justo de la riqueza y políticas efectivas contra la pobreza y la exclusión social, y evite posicionarse en contra antes de conocer el proyecto de ley”. Su secretario general, Gustavo Santana, resalta que UGT “lamenta que la cuestión territorial tenga más importancia que los ciudadanos” y pide al mandatario autonómico que “anteponga los derechos de la población a las banderas”.

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), acusó ayer a Fernando Clavijo de provocar una “confrontación ficticia” y “gratuita” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE), sin saber si los Presupuestos cumplen o no con las Islas. “El Gobierno de Canarias y el señor Clavijo están utilizando esta situación de manera partidista, interesada, forzando una confrontación ficticia que no existe en estos momentos con el Gobierno de España”, transmitió Morales a Radio Nacional. En su opinión, el Gobierno central sí ha cometido “algunos errores”, como él mismo ha hecho ver a su socio en la Corporación, el PSOE. Entre estos, destacó “las actitudes” del ministro de Fomento, José Luis Ábalo. “Pero eso de generar un frente ante un Gobierno que está en este momento intentando aprobar unos Presupuestos, de los que aún no conocemos si cumplen o no, es provocar una situación de enfrentamiento gratuito”, alertó.

En declaraciones efectuadas en diversos actos públicos, Clavijo reclamó “que se haga justicia” con el pueblo de Canarias y por ello insistió en la demanda de que los Presupuestos incluyan las partidas económicas derivadas del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF). El jefe del Ejecutivo autonómico admitió que desconoce si esos fondos, que cifró en unos 450 millones más que en 2018, estarán reflejados en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que hoy analiza el Consejo de Ministros. Clavijo reiteró que se trata del fuero canario y que permitirá “igualarnos al territorio” español. “Si hay algo que nos ha lastrado en la historia es que no nos han dado igualdad de oportunidades” con respecto a los ciudadanos del continente, apuntó. “Tras 20 años de lucha, hemos conseguido reformar el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía. Estamos hablando de una defensa a ultranza de nuestros derechos. Si esa dotación no aparece en el primer Presupuesto que se aprobará con las nuevas condiciones, será muy difícil que se cumpla en los siguientes. Y se frustrarían las expectativas del pueblo canario, que lo que busca es igualdad de condiciones”. Comentó que “no se ha producido ningún contacto ni acercamiento” pese que a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ya dispone de un informe que cifra esas obligaciones en 4.962 millones, casi 450 millones más que el Presupuesto de 2018, con el que también ha habido incumplimientos. Para el lunes ha convocado al Consejo Asesor.

Cataluña, sí

En una entrevista publicada meses atrás por El Periódico, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que por primera vez se vería reflejada en los Presupuestos la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, que obliga a destinar a esa comunidad autónoma el mismo porcentaje de la inversión territorializada de España que el peso de la economía regional en el PIB nacional (en torno al 18%). Así lo han confirmado fuentes oficiales a la cabecera del grupo Zeta. La cuantía dependerá del global de la inversión territorializada que recojan las cuentas: sería aproximadamente del 18%, frente al 11% de los ejercicios pasados. Los últimos Presupuestos del PP, los vigentes, asignan a Cataluña 1.349,59 millones de inversión territorializada (el 13,3%), unos 476 millones por debajo de lo que correspondería.