“Las muertes de mujeres a manos de maltratadores necesitan el mismo rechazo que los asesinatos de ETA”

Jovita Monterrey, al frente del área de Bienestar Social, es tutora de la gestión del 25% del Presupuesto del Cabildo este año. Está convencida de que cada éxito en materias tan sensibles como la dependencia, la atención a las mujeres y a las personas con discapacidad y los ancianos, son solo preludio de la apertura de nuevos caminos para mejorar la atención sociosanitaria en una isla con cada vez mayor volumen de población envejecida. Madre de una joven con discapacidad y gran dependiente, Jovita llegó a la política en el momento justo, tras una prolífica actividad de más de dos décadas en materia social en favor de los niños y jóvenes con discapacidad de la isla de La Palma, labor que desarrolló como miembro destacado de la galardonada Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP). En su discurso se muestra dispuesta a ocupar el lugar que decida su partido a la hora de confeccionar las listas de cara a las elecciones de mayo, pero su mirada revela una convicción silenciosa por seguir al frente, si los resultados electorales lo permiten, de un proyecto social ambicioso, que entre otras novedades, incorporará en Los Llanos de Aridane y en el futuro Centro Sociosanitario, un modelo innovador de atención a los los mayores exportado de Dinamarca e implantado con notable éxito en el País Vasco.

– ¿Qué lectura hace del aumento de mujeres atendidas por el Dispositivo de Atención a Mujeres Maltratadas en 2018? ¿No hay una respuesta de mayor concienciación y de cambios de modelo de conducta machista?

“Esta es una dura realidad. Dar a conocer los datos que hablan de un número de mujeres maltratadas, 78, es necesario. Es vital acercar los datos a la opinión pública y al mayor número posible de palmeros. Los datos de 2018 nos certifican que cada semana es atendida por este servicio de emergencia para la atención a mujeres maltratadas una media de 1,5 mujeres, una cifra que se traduce en seres humanos que por el hecho de ser mujeres son agredidas por sus parejas desde una posición de desigualdad”.

– Lo más llamativo en el análisis de esa fría estadística es que el aumento se corresponde en mujeres jóvenes, de entre 18 y 20 años.

“El aumento en número es importante, pero lo especialmente grave y lo que nos alerta es que todo el incremento se corresponde con casos de mujeres de entre 18 y 20 años, una franja de edad donde por increíble que pueda parecer están creciendo los casos de maltrato de género. Esto ocurre incluso de años de trabajo intenso en centros de educación secundaria, en institutos, en colegios, con trabajo en talleres, con tareas de sensibilización entre los jóvenes. La lectura es clara: tenemos que insistir, educar en edades tempranas, abordar este asunto con las familias. Hay que incidir y hacer más políticas con las familias para luchar, en una senda que no vamos a abandonar, contra la lacra de la violencia machista contra las mujeres”.

– ¿Es el feminismo un camino para realizar este abordaje o esa palabra se ha convertido en un arma de doble filo que no conviene explotar en materia política?

“Yo soy feminista. La mirada hacia el feminismo la han querido distorsionar, el feminismo es integrador de todas las personas y es la herramienta para hacer más felices a hombres y a mujeres desde la concepción clara de la igualdad entre sexos. Con esa mirada hay que cambiar la sociedad y se logrará cuando esa mirada impere. No podemos dar la espalda a la gravedad de que el pasado año han muerto 47 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en España. Las muertes de mujeres a manos de sus maltratadores necesitan el mismo rechazo social que los asesinatos de ETA”.

– ¿Están satisfechos con la respuesta judicial en La Palma ante los casos que llegan al Cabildo?

“Solo tengo palabras de halago para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para el trabajo silencioso y callado que hacen. Llevamos años teniendo una estrecha línea de colaboración con ellos desde el Servicio de Atención a la Mujer, y son muy eficaces. También lo es la respuesta judicial en La Palma, algo de lo que da garantías la propia Ley de Violencia de Género. Todas estas mujeres que activan en DEMA no son todas las que activan el Servicio de Asesoramiento e Información a la Mujer. A ese servicio recurrieron en La Palma el año pasado nada menos que 140 mujeres que preguntan qué pueden hacer, cómo salir de una situación de la que quieren escapar y no saben cómo hacerlo”.

– ¿Le preocupan los datos por la lista de espera de Dependencia en La Palma o es una asunto con el que desde su área se sienten relativamente satisfechos?

“Esta es una tarea constante, donde la palabra satisfacción no cabe porque siempre hay más por hacer. Hay lista de espera y hay que darle respuesta, nos preocupa. Pese a eso la situación es esperanzadora para La Palma y para las personas que necesitan o necesitarán atención. Lo más importante que nos ha pasado en esta legislatura es el Plan de Atención Sociosanitaria, que permite una inversión en La Palma de 26,3 millones de euros. Más allá de los 10 millones de euros que el Gobierno de Canarias dio a cada isla inicialmente, cada cabildo debía decidir cuánto quería poner, determinando así la compensación económica que reforzaría esa plan desde el Gobierno. La Palma se ha convertido en la isla no capitalina con mayor inversión en el Plan, poniendo de las arcas insulares algo más de ocho millones de euros, con lo que el Gobierno aumentó ese dinero llegando a los 18,1 millones de euros”.

– Los ciudadanos ven todo a largo plazo y creo que casi temen la palabra plan y proyecto en boca de los políticos.

“El Plan tiene cuatro años de plazo, está firmado y no dependen de ningún cambio ni político ni de gestión. Lo importante es lo que se consigue con el: Que se abra la Residencia de Garafía con 35 plazas; la construcción de otra Residencia de 14 plazas sobre el Centro de Día para mayores en Barlovento que acabamos de poner en marcha, además de la apertura ya realizada del Centro de Día de Breña Alta y la futura apertura de la Residencia de Mayores de Garafía, mientras está en marcha el ambicioso proyecto de Residencia y Centro de Día de San Andrés y Sauces. También se invertirá en la construcción de otro Centro de Día con 30 plazas en El Paso. A todo esto hay que sumar los dos proyectos estrella. Por un lado el gran centro sociosanitario con 168 plazas en Los Llanos de Aridane, localizado en el mismo centro del municipio, cercano e integrado con viviendas y colegios y cerca del límite de El Paso, con la novedad de que va a ser el primer proyecto de Canarias centrado en la persona, permitiendo dar un salto en atención a las personas dependientes y convirtiéndonos en referencia regional, un modelo exportado del País Vasco a través de la Fundación Matías, a quien hemos solicitado su tutela y supervisión y el Centro Sociosanitario en el antiguo Hospital de Las Nieves”.

– ¿Se siente reconocida dentro del grupo de Gobierno y si es así si tienes garantías de estar en la lista al Cabildo del PSOE, o son ciertos los rumores que señalan que la pondrán como cabeza de lista del PSOE en el Ayuntamiento de El Paso de cara a las elecciones?

“En una consejería de trabajo tan intenso lo primero que tengo que hacer es tener la capacidad de comunicar sentimientos, de personas que no conocen, de situaciones muy complejas. Hay que tener mucha empatía para que las personas que comparten contigo una mesa de gobierno lleguen a comprender esto pero se consigue y yo sí me siento satisfecha y reconocida porque han visto las necesidades que planteo para atender a las personas. Un reconocimiento que tiene claro reflejo en los presupuestos, este año con más de 25 millones de euros. Se ha subido hasta el punto de que un 25% de las cuentas insulares van destinados a la atención social y mi misión es que es mi responsabilidad trasmitir la importancia de estos temas a todos los demás miembros del grupo de Gobierno”.

– Y lo de El Paso. ¿Va a ser parte de la lista del PSOE al Cabildo?

“Creo que sí. Yo he estado siempre al frente de asuntos de índole social y es lo que quiero continuar haciendo si es posible. Pero parto de la premisa de que estoy a disposición de mi partido y me tocará estar donde ellos crean que puedo hacer un labor constructiva e importante. Quiero decir que ocurra lo que ocurra el proyecto que hemos hecho el trabajo continúe en el sendero marcado, un crecimiento en la atención sin distinciones de ningún tipo, en un modelo insular que no entiende de concertaciones ni de privatizaciones. Todos los dependientes, mayores, personas con discapacidad, al amparo de un mismo modelo con la misma calidad asistencial centrada en la persona. Y si me lo permites quiero decir que estoy tranquila porque, más allá de mi trabajo como consejera del área está el de todo un equipo humano de enorme valor profesional y humano en Asuntos Sociales, todos ellos están en un mismo sendero. Donde quiera que yo esté en el futuro, lo que tengo claro es que trabajaré por un sistema social justo y de calidad”.