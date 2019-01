Libros para cocinillas

La literatura gastronómica vive un boom en la actualidad con numerosas publicaciones, que van desde biografías de cocineros superestrellados, historias relacionadas con restaurantes que marcan la culinaria de Barcelona, recuperación de clásicos como Juan Altamiras o recetarios de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Y además es un recurso perfecto para solucionar los regalos de Reyes.

Uno de los últimos volúmenes que han llegado a las librerías es Arzak+Arzak (Círculo de Lectores), donde Grabiella Ranelli nos introduce en el mundo de la familia vasca de los Arzak, con Juan Mari a la cabeza y su hija Elena, cuarta generación dedicada a la restauración. El restaurante consiguió su primera estrella Michelin en el año 1971 y desde entonces no la ha soltado hasta lucir los tres afamados macarons. El secreto del éxito ha sido evolucionar las preparaciones vascas sin traicionar los sabores originales.

Otra publicación destacable es Tickets Evolution. This is not a Tapas Book, de Albert Adrià, quien el pasado mes de noviembre recibió el galardón Manuel Iglesias en los XXXIII Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS-Dorada especial. Este libro editado por RBA nos cuenta la historia del restaurante que abrió sus puertas en Barcelona en el año 2011, y que se ha convertido en un referente donde no hay lugar para el aburrimiento, allí solo cabe la complicidad y la buena compañía. El chef nos revela los secretos de casi 100 recetas. Nuevo arte de la cocina española de Juan Altamiras (Planeta), de la prestigiosa hispanista Vicky Hayward, recupera el recetario de un fraile franciscano de Aragón publicado en 1745 y que se reimprimió 20 veces en los 150 años siguientes. Todo un superventas. Altamiras dejó al menos 206 recetas de gran originalidad, con especial hincapié en la comida saludable y los sabores naturales.

La editorial Libros del Asteroide trae a los aficionados a la gastronomía la publicación de Ignacio Peyró Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida. Peyró, periodista y director del Instituto Cervantes de Londres, sigue la tradición de Josep Pla y Néstor Luján de explicar la vida en torno a una mesa, sus alimentos y sus momentos. Un libro que te pide más.

En el Archipiélago, el Cabildo de Gran Canaria ha editado la publicación Recetas de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con 28 platos tradicionales que recogen los ancestrales conocimientos de las abuelas del lugar y que se convierten en clave del desarrollo sostenible de estas zonas, por cuanto promueven el consumo de los productos locales. Se trata de una iniciativa que recoge el material desarrollado para la Red Española de Reservas de la Biosfera, con estos 28 platos que conforman siete menús completos con tapa, primer y segundo plato y postre, uno por cada municipio que compone la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, esto es, de San Mateo, Artenara, Tejeda, Mogán, La Aldea, San Bartolomé de Tirajana y Agaete. Una iniciativa más que loable.