Los Reyes Magos visitan hoy Santa Cruz con el séquito más numeroso de la historia

El año pasado, unas 230.000 personas se movieron por las calles de Santa Cruz en la tarde-noche de la previa del 6 de enero. Una cifra que convierte al acto de Bienvenida de los Reyes Magos y posterior Cabalgata en el que más espectadores potenciales tiene en toda Canarias. Este año, además, el recorrido que Sus Majestades harán por las calles de la ciudad será el que con mayor número de participantes cuente de los últimos años, más de un millar, con más carrozas, más hinchables y más personajes infantiles. Así lo expuso ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, en la presentación de la llegada hoy de los Reyes Magos al estadio Heliodoro Rodríguez López, a las cinco de la tarde, y la posterior Cabalgata, a partir de las 19.00 horas. “Este es un día muy especial para Santa Cruz, no solo porque vienen los Reyes, sino porque son miles las personas que eligen la capital para ver a Sus Majestades o hacer las últimas compras”.

Bermúdez mostró su satisfacción porque un diario de tirada nacional como El Mundo incluyera en su lista de las 20 mejores cabalgatas de Reyes a la de la capital, siendo además la única de Canarias en esa selección de festejos.

La concejal de Fiestas, Gladis de León, detalló algunas de las novedades de este año, entre las que destacó el aumento del número de carrozas, que pasan de 11 a 12; el de hinchables, que suben hasta 40 (el año pasado había 11) o los personajes de Disney, que serán 40 (en 2018 hubo 20). “Las carrozas estarán iluminadas con luces led, lo que les dará una mayor vistosidad. Además, habrá 150 voluntarios, que llevarán chalecos amarillos, para solventar cualquier duda”, explicó De León. Se repartirán 2.300 kilos de caramelos y se ha contratado a una empresa privada para que se despliegue en torno a las carrozas para que no haya ningún problema de seguridad.

Antes de que la Cabalgata alcance todo su potencial, el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuyas puerta se abrirán a las 15.30 horas, acogerá la bienvenida a los Reyes Magos, que, a diferencia del paseo por la ciudad, en el que los camellos serán de cartón, sí que llegarán a lomos de estos animales. Antes, el espectáculo El bosque de las 1.000 hadas pondrá sobre el césped a unos 600 niños que, junto con el público, harán lo posible para que la bruja Paulina no le quite los poderes a los Reyes. El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad de Sus Majestades.

El director del espectáculo, Javier Caraballero, hizo una especial petición: “Aunque sé que para los niños son muy divertidos, pediría a los padres que no compren esprays de serpentinas porque estropean los disfraces y las carrozas”. Tanto el alcalde como la concejal de Fiestas hicieron un llamamiento al uso del transporte público. “La circulación puede complicarse mucho y pedimos que, ya sea en taxi, guagua o tranvía, aunque este último tiene sus frecuencias reducidas por la huelga, hagan uso de estos medios”. De León también pidió a las familias que no vayan a usar las entradas que las dejen en las taquillas del estadio para poder distribuirlas entre la gente que no pudo conseguirlas. La edil agradeció a las 13 ONG que recibirán la recaudación de las 18.000 localidades vendidas, su presencia ayer en la presentación de los distintos actos. Fiestas reconoció la implicación del CD Tenerife, que este año patrocina una de las carrozas y cambió de día su partido de liga para que el estadio estuviese libre.

Recorrido

La Cabalgata tendrá un carácter marcadamente infantil y la organización velará por el cumplimiento de unas normas que garanticen, en todo momento, la seguridad. Los Reyes Magos irán en grandes carrozas iluminadas para recorrer la ciudad. Dichos vehículos alegóricos incluirán la reproducción de un camello en cada uno de ellos. Sus Majestades viajarán rodeados por sus respectivos cortejos, formados por emisarios, pajes y embajadores y, cómo no, por sus camellos construidos a tamaño real para seguir con la tradición.

Del mismo modo, Fiestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá varias áreas con sillas para poder seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Robayna.

La Policía Local abrirá el desfile a las 19.00 horas. Saldrá desde la avenida de Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y plaza de Weyler, para continuar por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. El trayecto concluirá en la plaza de la Candelaria, donde Sus Majestades realizarán la tradicional adoración al Niño Jesús.