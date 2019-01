Martha Argerich regresa a Tenerife con el Cuarteto Quiroga

Martha Argerich, considerada por la crítica como la mejor pianista de la actualidad, dará mañana un recital en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife (20.00 horas) acompañada del Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de la Música 2018, dentro del marco del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC). Esta actuación que se repetirá el miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en el mismo horario.

El concierto fue presentado esta mañana por los cuatro integrantes de Quiroga, Aitor Hevia (primer violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), junto a la compositora canaria Cecilia Díaz Pestano, cuya obra Los ojos del espejo será estrenada por el grupo. También estuvieron presentes el viceconsejero de Cultura del Gobierno, Aurelio González, y el director del Festival, Jorge Perdigón.

El Cuarteto Quiroga ya ha actuado, dentro del FIMC, en Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, islas donde han agotado entradas. Un hecho que destacó Josep Puchades como “una enorme labor del FIMC por democratizar este tipo de música”.

Por su parte Cibrán Sierra quiso poner en valor la “valentía de la programación. Ha sido muy emocionante ver la recepción del público. Ha sido tan sensible que demuestra lo que llevamos diciendo todos estos años: necesitamos programadores sensibles. Es una falta de respeto hacia el público pensar que no se puede llevar este tipo de música a según qué lugares”, sentenció Sierra. En cuanto al concierto de esta noche, el Cuarteto Quiroga interpretará la obra Los ojos del espejo, compuesta por Cecilia Díaz, con la que se deshicieron en elogios. “Disfrutamos mucho analizando la partitura, ha sido un trabajo enriquecedor. Además está muy bien escrita y no todos los días puedes hablar con un compositor y preguntarle”, comentó Helena Poggio. Por su parte, Cecilia Díaz afirmó que se entendieron a la perfección y el Cuarteto Quiroga reflejan perfectamente las ideas que tenía en la cabeza con respecto a su partitura. “No tuve que decirles nada cuando cuando la tocaron la primera vez”.

El Festival Internacional de Música de Canarias vuelve a reencontrarse esta noche con Martha Argerich, que clausuró la edición del año 2009. En esta ocasión, el programa lo abre la Partita nº 2 en Do menor, de Bach, una obra bien conocida por la intérprete argentina que, tal y como quedó patente en el documental Evening Talks, toca cada mañana al levantarse y con la que inicia sus actuaciones en público por cuanto asegura le provoca un efecto tranquilizador. Tras dos piezas en solitario por parte del Cuarteto Quiroga, Los ojos del espejo y Cuarteto nº1, de Ginastera, la afamada pianista cerrará el concierto con el bellísimo Quinteto para piano op. 44 en Mi bemol mayor de Schumann.

Este concierto será una oportunidad imperdible para todo amante de la música, una noche única y a un precio extraordinario de 30 euros por ver en el mismo escenario a la mejor pianista del mundo junto al mejor cuarteto de cámara de España.