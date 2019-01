Natalia Sánchez comparte su momento más íntimo con su hija

El pasado 10 de enero Marc Clotet y Natalia Sánchez se convertían en padres de una niña mucho antes de lo esperado, pasando la primera semana tras su nacimiento ingresada en el hospital. Pero tanto la madre como la pequeña se encuentran ahora llenas de fuerza y la actriz ha querido explicar tanto que fue lo que le paso a su hija como su experiencia como madre, haciendo un alegato sobre el amor tan grande que siente tras la maternidad.

“Y así, en un instante, te cambia la vida”, comienza Natalia su emotiva reflexión acompañada de una imagen en la que aparece muy natural dando el pecho a su hija. La actriz continúa: “Es increíble cómo, desde el primer momento en que la ponen en tu pecho, recién salida de dentro de ti, calentita y con el cordón aún uniendo vuestros latidos, entiendes que tu única prioridad en este mundo, es sacarla adelante por encima de todo”.

“En ese mismo instante, firmas un contrato leonino con el universo donde juras que darías tu vida por esos 2’3kg.. y automáticamente, entras en comunión con todas las madres y padres de este mundo, valorando y admirando su labor como nunca antes”, confiesa Natalia en su emotiva carta.

Además, la actriz desvela como pasó los primeros días de su hijas tras nacer prematura: “Lia nació prematura (de 35+4) y pasamos los primeros 7 días en el hospital trabajando sin descanso para que todo estuviera donde tenía que estar y afortunadamente, todo fue de maravilla. 7 días sin salir de la 417, 16m2 de habitación que, a las pocas horas, se convierten en tu hogar y desde donde, curiosamente, no echas nada en falta del exterior, pues lo que más te importa de este mundo, se encuentra entre esas cuatro paredes. En un hospital el tiempo y el espacio cobran otra dimensión… Los segundos se hacen horas y los días son semanas”, asegura la pareja de Marc Clotet.

Sin embargo, a pesar de los primeros días como madre no fueron fáciles, Natalia se encuentra feliz y enamorada de su hija: “No duermes mas de 15-20 minutos seguidos y, aunque tus conversaciones empiezan a ser algo inconexas, fruto del agotamiento, sobrevives. Tu sueño y tu hambre pasan a ser totalmente secundarios porque su sueño, su hambre y su salud dependen de ti y aun que el miedo se apodere de ti en los momentos más complicados, son el instinto y el amor quienes toman las riendas de la situación. 7 días donde las lágrimas y los ataques de risa son tu único idioma y el ‘piel con piel’ se convierte en tu deporte favorito”.

Pero Natalia no ha querido terminar su carta sin dar las gracias a todos los que le han apoyado durante esta etapa, en especial al padre de su hija Marc Clotet, al que le dedica unas emotivas palabras declarando su amor de manera pública: “Tengo que volver a dar gracias a todas y cada una de las grandes profesionales que pasaron por nuestra habitación en esos 7 días, a la GRAN FAMILIA QUE TENEMOS (la sanguínea y la elegida) y a los dos amores de mi vida; en primer lugar a Lia, por agarrarse con tanta fuerza a mi pecho y a la vida. Y en segundo lugar, a @marc_clotet , por remar en la misma dirección y con la misma fuerza(o más), por no dejar que me caiga, por estar tan por encima de toda expectativa, por demostrarme una vez más la gran persona que eres y por ser el mejor padre y el mejor compañero de vida que jamás hubiera podido”.