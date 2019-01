Sal y pimienta: El restaurante El Coto de Antonio, con la tradición

El restaurante El Coto de Antonio, sito en la calle del Perdón, número 13, de Santa Cruz de Tenerife, continúa con su apuesta por la cocina tradicional española y, especialmente, por la canaria, a la que tanto ha aportado con su recetario. Hoy Carlos Padrón sigue al frente del restaurante, mientras que el chef de toda la vida Antonio García, Curro, ha dejado las riendas de la cocina por razones de salud, pero sus platos siguen presentes en este local céntrico de la capital tinerfeña.

Oferta renovada, pero con sabores de toda la vida

El menú de El Coto de Antonio cambia, pero sigue con lo que se ha denominado los sabores de toda la vida. ¿Qué podemos degustar en el restaurante? Hay que decir que Carlos Padrón continúa fiel al mercado donde adquiere los productos de mejor calidad, y sobre todo de proximidad, para dar el toque canario. Un plato recomendable es el garbanzo pedrosillano, al cual le quitan la cáscara para hacerlo más digerible, con espinacas y langostinos. El siguiente paso podrían ser unas habitas tiernas con jamón y huevo frito. Esto de entrantes. Luego se puede optar por una cazuela de pescado, concretamente medregal, o un pierna de cordero al horno. Como se aprecia, hay una apuesta por un recetario donde la materia prima de calidad no necesita de ningún disfraz. Cocina sencilla, de esa que hemos tomado toda la vida.

Once D.O. de vinos canarios participan en un curso de enoturismo de la ULL

La quinta edición del Curso de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La Laguna (ULL) contará con la participación de las 11 denominaciones de origen de vinos del Archipiélago. Esta nueva edición del curso de especialista contará con un módulo de Análisis Sensorial de Vinos nivel iniciación que comenzará el 9 de enero y finalizará 9 de febrero, con una duración total de 76 horas divididas entre sesiones académicas y master class que se realizarán en la sede de la D.O. Abona, en el municipio de Arico. Nuevamente estarán presentes todas las D.O. de vinos del Archipiélago, es decir, El Hierro, Abona, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tacoronte–Acentejo, Valle de Güímar, Valle de La Orotava, Ycoden–Daute – Isora e Islas Canarias.

El restaurante Lasarte marca tendencia

La plataforma de reservas online de restaurantes ElTenedor ha publicado la lista de los 100 mejores restaurantes españoles que, por su gastronomía, su decoración y su servicio, han marcado tendencia en la gastronomía durante 2018. Al igual que durante el año anterior, los restaurantes seleccionados han sido destacados en la sección Insider de la aplicación de ElTenedor. La selección está basada en la excelencia, con espacios recomendados y de parada obligada. La clasificación está encabezada por el restaurante Martín Berasategui en Lasarte-Oria (País Vasco), seguido por el Cenador de Amós de Villaverde de Pontones (Cantabria) y el Portal de Echaurren de Ezcaray (La Rioja). Por comunidades autónomas, Cataluña es la que tiene un mayor número de restaurantes en la clasificación, con un total de 25, mientras que País Vasco y las comunidades de Madrid y Valencia son las siguientes.

La Guindilla

El reto de 2019: la sala

La festividad de Fin de Año marca un antes y un después y es el momento propicio para hacer análisis del pasado, con sus aciertos y errores, y marcar retos para el futuro. Hay prácticamente unanimidad en el hecho de que en Tenerife se come bien, en líneas generales, y otras veces muy bien. ¡Chapó por los cocineros! Sin embargo, el balance no es similar cuando se enjuician las tareas en la sala de los restaurantes. La conclusión más generalizada es que hay todavía un gran trabajo por desarrollar, pero ello sin demérito de ejemplos que a todos se nos vienen a la cabeza.