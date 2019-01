Sansa Stark y Daenerys protagonizan el primer adelanto de ‘Juego de Tronos’ y encienden las redes

Solo han sido unos segundos, unos pocos fotogramas, pero es tanta la expectación que despierta la popular serie de HBO Juego de Tronos que, tras la difusión ayer de una brevísimo adelanto de la que será la novena temporada hoy Twitter se ha despertado con Sansa como trending topic.

Ocurrió este domingo durante la 76ª edición de los Globos de Oro, los premios que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que este año tuvo como protagonistas a las películas Green Book y Bohemian Rhapsody.

Sin embargo, no se hablaba de otra cosa en redes: por fin se han desvelado algunos segundos de la próxima y esperadísima temporada de Juego de Tronos. En el adelanto se ve a Sansa, hija de Ned Stark y reina de Invernalia, saludar a su hermano bastardo Jon Nieve, quien está acompañado nada menos que por Daenerys Targaryen. Aparentemente se trata del primer encuentro entre ambas reinas, y las palabras que Sansa le dirige a la todopoderosa madre de dragones han despertado un enorme interés: “Invernalia es vuestra, su alteza”, dice Sansa ante la atenta mirada de Jon. No han faltado los comentarios en Twitter acerca de esas palabras, que vendrían a confirmar que el reino del norte pasa a manos de los Targaryen, algo que muchos no aprueban.

