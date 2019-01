Suso, tras dejar plantada a Aurah Ruiz y recibir ayuda psicológica, vuelve a la televisión

Tras su polémico paso por Gran Hermano VIP, Suso Álvarez decidió darse un respiro y alejarse de los platós de televisión y de las redes sociales durante un tiempo. Si ya dentro de la casa generó cierto revuelo por sus gestos y comentarios de dudoso gusto, su salida no fue menos controvertida. Las palabras de cariño y el amor eterno que profesó a la que fuera su novia Aurah Ruiz se quedaron dentro de la casa y su relación terminó en cuanto el catalán puso un pié en el plató de Telecinco.

Con todo lo acontecido, una gran parte de la audiencia se le echó encima y, debido a las críticas y malos comentarios quien se vertieron sobre él, el catalán decidió acudir a terapia psicológica y dejar durante una temporada los platós y las redes sociales. Un descanso al que este fin de semana ha puesto punto final. Suso reaparecía públicamente y retomaba su agenda por todo lo alto con un bolo en una conocida discoteca de Barcelona, donde aseguraba que se encontraba “ya con ganas de trabajar”.

SUSO PIDE PERDÓN A AURAH

Unas ganas de retomar su vida profesional a las que pronto ha encontrado solución y es que, este mismo lunes, el ex de Aurah ha comenzado su nuevo trabajo en el programa Ya es medio día. Bajo la batuta de Sonsoles Ónega, el catalán será uno de los colaboradores encargados de comentar lo que suceda dentro de la casa en la que vivió hasta hace unas semanas, ahora con Gran Hermano Dúo, y, según apunta Jaleos, se embolsará 200 euros por programa.

En su primera intervención, el catalán ha hecho repaso a lo sucedido en las últimas semanas a raíz de su distanciamiento con Aurah cuando salió de la casa, y su consiguiente ruptura, y ha aprovechado la ocasión para pedirle perdón a la que fuera su pareja durante su estancia en Guadalix de la Sierra. “Te pido disculpas si te has sentido ofendida y espero que te vaya muy bien la vida”, decía arrepentido el nuevo colaborador.

LAS REDES SE INDIGNAN CON EL NUEVO TRABAJO DE SUSO

Pero este nuevo trabajo no ha sentado nada bien a muchos de los espectadores del magazine y del concurso. En cuanto se ha conocido la noticia, la redes han estallado en su contra de nuevo y el hashtag del programa, #YaEsMediodía146, se ha llenado de críticas hacia el espacio y la cadena de Mediaset por darle una silla a un personaje al que consideran machista. En sus tweets, los espectadores pedían que no volviera a aparecen en el programa presentado por Ónega y aseguraban que dejaran de verlo mientras aparezca el ex superviviente. Hay que recordar que durante la estancia de Suso en GH VIP ya se pidió desde la audiencia su expulsión por el mismo motivo.