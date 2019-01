Uros Racic, la promesa que viene para convertirse en realidad

El CD Tenerife confirmó, poco después del mediodía de ayer, el fichaje del mediocentro Uroš Racic (Kraljevo, Serbia, 17/3/1998), quien será blanquiazul solo hasta el próximo 30 de junio de 2019. El Valencia CF cede a este prometedor jugador hasta final de temporada para que siga cogiendo experiencia y progresando en el fútbol español.

Racic llegó el pasado verano procedente del Estrella Roja, pero no ha tenido el protagonismo esperado a las órdenes de Marcelino García Toral, con lo que tanto el jugador serbio como el conjunto ché acordaron esta cesión. Tan solo ha jugado con el primer equipo en el partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Ebro, por lo que ha jugado con el filial che, que milita en el grupo III de Segunda División B.

Internacional en las categorías inferiores de Serbia y con un poderoso físico (más de 1,90 metros de altura), el nuevo refuerzo blanquiazul fue incorporado por el cuadro valenciano, pagando previamente una importante suma por su traspaso ( 2,5 millones de euros) y le puso sobre la mesa un contrato de larga duración (cuatro temporadas).

Lo hizo después de que el futbolista destacara en las filas del Estrella Roja de Belgrado durante la campaña 17/18, donde participó en 22 partidos de la máxima categoría, convirtió tres goles y ofreció dos asistencias. Su debut en el citado club llegó con apenas 18 años, en el curso 15/16, mientras que en la campaña siguiente tuvo ocho participaciones ligueras.

También ha contado con minutos en la fase de clasificación de la Europa League y en la propia competición europea durante el pasado campeonato. A ello hay que sumar un total de cuatro encuentros en la Copa de Serbia.

A pesar de su juventud, ya sabe lo que es disputar 45 partidos con el Estrella Roja. En su palmarés atesora los títulos de Liga en las campañas 15/16 y 17/18.

También brilló con luz propia en las diferentes selecciones inferiores de su país, con compromisos internacionales con la sub 18 (cuatro encuentros y un gol), sub 19 (14 encuentros y dos goles) y con la sub 21 (siete encuentros).

La primera parte de la temporada en curso la ha desarrollado en el Mestalla, donde ha disputado 15 partidos (14 de ellos formando en el once inicial).

Sin embargo, a Racic la la categoría de bronce del fútbol español se le queda pequeña y hasta parece haberse dejado llevar en los últimos encuentros, como si hubiese perdido la motivación. Quizás por ello lo más conveniente era que diese un salto competitivo, tal y como estaba previsto inicialmente.

En las últimas semanas de competición en LaLiga Santander y en el torneo copero, el nuevo jugador del CD Tenerife se ha ejercitado permanentemente con el primer equipo del Valencia CF, formando parte con asiduidad de los 18 futbolistas convocados. A pesar del interés de otros clubes, la dirección deportiva que encabeza Víctor Moreno ha logrado concretar una nueva e ilusionante incorporación.