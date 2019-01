Víctor González, asesor del PP en Güímar: “Luisa Castro irá de número 2 ó 3 en la lista del PP al Cabildo”

Víctor González, asesor y coordinador del PP en Güímar, insiste en que la alcaldesa Carmen Luisa Castro debe ir en la lista del PP a Cabildo, una vez designado el alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, como cabeza de la plancha electoral de los populares a esa corporación. “Carmen Luisa Castro irá de número 2 ó 3 en la lista al Cabildo, eso se lo ha prometido Manuel Domínguez a la alcaldesa”, aunque él no las tiene todas consigo, al añadir que “digo supuestamente, porque se habló de que iba a haber primarias y han elegido a Lope Afonso a golpe de dedo”.

El asesor de la alcaldesa va más allá y señala que le ha sorprendido la elección de Lope Afonso, porque “se trata de un político poco conocido en la Isla, mucho menos que Luisi, que tiene más repercusión mediática. No creo que sea el candidato para luchar contra Pedro Martín, un gran candidato para los socialistas que seguro le pondrá las cosas difíciles a Carlos Alonso. Le estamos regalando unas elecciones al PSOE y CC, porque a mi manera de ver, el PP está dejando olvidado al sur de la Isla. Está claro que todos los que están en el organigrama del partido tienen que colocarse, y eso termina primando los intereses personales por encima del partido, por eso no hacen primarias”.

González no está preocupado por las posibles represalias que pueda tomar el comité insular ante la petición del PP de Güímar de que Luisa Castro fuera candidata al Cabildo, atendiendo a las palabras de Manuel Domínguez, sobre aquellos que autoproclaman sus candidaturas y que luego no salen en la foto. “Luisa Castro -afirma su personal de confianza- no ha presentado su candidatura al Cabildo, la presentó el comité local de Güímar y un buen grupo de empresarios que querían a Luisi en el Cabildo”.

González fue más allá al señalar que “ha habido conversaciones, incluso, para que Ricardo Melchior fuera el número 2 del PP en la lista al Ayuntamiento de Güímar, siempre y cuando Luisa Castro encabezara la plancha al Cabildo. Una oferta que se le hizo a Melchior en septiembre y que estaba pendiente de la decisión del partido. Han optado por Lope Afonso y esto queda ya como una cortina de humo. Estoy seguro que hubiera sido un jaque mate a Coalición Canaria”.

Víctor González no tiene duda de que Carmen Luisa Castro será de nuevo la candidata del PP al Ayuntamiento de Güímar -fue elegida por unanimidad del comité local- e insiste en que habrá cambios en la próxima lista, aunque ahora no se atreve a hablar de que cuatro de los ocho concejales actuales no repetirán.

romper el pacto

Eso sí, reconoce que el concejal Juan Delgado ya está más en CC que en el PP. “El ha dicho que está en CC, y le hemos dicho a Gustavo Pérez, que si lleva Delgado en las listas de CC no vamos a pactar con él, a costa incluso de no conseguir la mayoría absoluta e irnos a la oposición, con mucha dignidad”, añadiendo que “Gustavo tiene una carta sobre la mesa en desvelar si Delgado va o no en la lista de CC, y debe contestar antes de final de mes o nos veremos forzado a romper el pacto antes de las elecciones”.

Sobre las criticas recibidas por traer por 32.000 euros un musical de Jorge Javier Vázquez, señala que “es lo mismo que nos costó La Oreja de Van Gogh y nadie dijo nada. Se ha armado la escandalera porque nos relacionan con Sálvame, pero nadie critica que Grandes éxitos vaya a Las Palmas o Santa Cruz”.