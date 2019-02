Adriana Abenia pensó en divorciarse tras el primer mes después de dar a luz

Adriana Abenia ha concedido una entrevista para Divinity en la que cuenta cómo ha sido su embarazo y cómo es la situación actual con Luna en casa. Parece que la presentadora de televisión, ni por asomo, se esperaba que el embarazo iba a ser una situación difícil. Ahora con una sonrisa en su rostro, cuenta cómo ha cambiado su vida desde que tiene a su preciosa Luna.

ADRIANA ABENIA: “EL PRIMER MES FUE COMO GUANTÁNAMO”

La colaboradora de televisión lo tiene bastante claro: “Yo ya me planto, ya he experimentado lo que es ser madre”. Y con estas declaraciones demuestra tener una idea fija en la cabeza; no volverá a ser madre, al menos por el momento. También ha confesado que el primer mes después del embarazo “fue como guantánamo”, de hecho afirma que pensó en el divorcio: “Yo decía ‘me divorcio’, porque estaba siendo difícil superar esos primeros días”.

ADRIANA ABENIA: “SERGIO SE IMPLICABA MÁS AL PRINCIPIO”

Su pareja Sergio es un pilar fundamental en su vida, llevan desde los 15 años y juntos han formado su propio mundo. Ahora Adriana explica que con la llegada de Luna “es sumar uno al equipo”. También explica que el nacimiento de su hija fue la novedad para su pareja y que “Sergio se implicaba más al principio”. Ha aprovechado para mandar un mensaje muy claro y muy conciso: “La baja de maternidad debería ser igual para el padre y para la madre”.

En cuanto a cómo llevó el embarazo, explica que decidió cuidarse muchísimo pero “pese a todo me dio un trombo”. Hemos visto a Adriana muy activa en sus redes sociales, mostrando tal y como estaba porque “quería expresarle al resto de mujeres que no pasa nada por salir con tripa”. La naturalidad con la que ha llevado su embarazo en las redes sociales han provocado la empatía y la identificación con sus seguidores. Aunque la declaración más fuerte que ha hecho la colaboradora ha sido cuando ha contado que rechazaron de dos trabajos por estar embarazada.